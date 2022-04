Füchse Berlin wollen gegen Hannover Platz zwei verteidigen

Berlins Trainer Jaron Siewert steht am Spielfeldrand.

Berlin. Nach dem bitteren Aus in der European League gegen Nantes sind die Füchse Berlin zurück im Alltag der Handball-Bundesliga. Am Sonntag empfangen die Berliner in der Max-Schmeling-Halle den TSV Hannover-Burgdorf (16.05 Uhr/Sky). Die Zielsetzung ist klar. "Wenn wir das Spiel gegen Nantes vergessen machen wollen und unsere Position da oben verteidigen wollen, dann müssen wir zu Hause gewinnen", sagte Trainer Jaron Siewert.

Denn als Tabellenzweiter sind die Füchse auf Champions-League-Kurs. Für Siewert genug Motivation, das Europa-Aus schnell abzuhaken. "Wir haben ja noch viele, viele Möglichkeiten in der Liga, wofür es sich lohnt noch einmal, alles reinzuhauen", sagte er. Doch Siewert warnt auch vor dem Tabellenvierzehnten. "Für den Kader stehen sie viel zu weit unten. Sie haben richtig gute Einzelspieler. Und unter Prokop haben sie schon eine Entwicklung gemacht."

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zudem waren die Tage nach der Heimpleite gegen Nantes nicht einfach. "Die Stimmung war schon noch sehr gedrückt. Weil einfach ein großes Ziel vorbei ist", berichtete Siewert. Ohne Europa und Pokal können sich die Füchse aber nun voll auf das letzte große Ziel konzentrieren. Und es bleibt im Saisonendspurt mehr Zeit zur Regeneration und Vorbereitung, während die Konkurrenz aus Magdeburg, Kiel und Flensburg noch international unterwegs ist.

"Die Spieler, die alters- oder verletzungsbedingt am Anschlag sind, haben mehr Zeit sich zu erholen und zwischen den Spielen Substanz aufzubauen - und davon haben wir einige", sagte der Füchse-Coach. Das Mehr an Zeit wollen die Füchse vor allem nutzen, um "an kleinen Baustellen im Kraft- und Athletikbereich zu arbeiten", sagte Siewert.

© dpa-infocom, dpa:220408-99-845465/2