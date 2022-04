Zu Ostern stehen sie wieder besonders im Blick: die Feldhasen. Die nachtaktiven Einzelgänger erreichen 80 Stundenkilometer und schlagen bei der Flucht den berühmten Haken. Durch die Beschränkung ihres Lebensraumes sind sie in Gefahr.

Tiere Mehr Feldhasen in Brandenburg: Kein Grund für Entwarnung

Potsdam. Der Bestand an Feldhasen (Lepus europaeus) in Brandenburg ist leicht gestiegen - liegt aber weiter unter dem Bundesdurchschnitt. 2020 waren bei der Frühjahrszählung 4,9 Tiere je Quadratkilometer registriert worden, 2021 dann 5,9, teilte der Landesjagdverband Brandenburg am Freitag mit.

Bundesweit wurden 16 Feldhasen auf einem Quadratkilometer ermittelt: Vor allem der milde Winter hatte den Feldhasen im vergangenen Jahr beim Nachwuchs auf die Sprünge geholfen. Das sind bundesweit zwei Feldhasen pro Quadratkilometer mehr als noch bei der letzten Zählung 2020 - und es ist einer der höchsten Werte seit Beginn der bundesweiten Erhebung vor rund 20 Jahren. In Brandenburg war zuletzt 2013 ein Höchststand von 6,6 Tieren ermittelt worden.

Der Feldhase steht auf der Roten Liste. Nach Angaben der Wildtierstiftung geht durch Intensivierung in der Landwirtschaft für die Feldhasen Lebensraum verloren. Die Tiere ernähren sich nur von Pflanzen. Abgeerntete Felder bieten zudem kaum Möglichkeiten für ein Versteck.

Bei Gefahr bleibt der Hase regungslos in seiner flachen Mulde liegen, getarnt durch die Fellfarbe. Auf der Flucht kann er bis zu 80 Stundenkilometer schnell sein. Dazu schlägt er Haken, um Verfolger abzuschütteln.

Dem Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands (WILD) zufolge werten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jährlich Daten zum Feldhasen aus. Damit dokumentieren Jäger und Wissenschaftler seit 2001 die bundesweite Entwicklung der Feldhasenbestände.

