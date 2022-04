Chefin des Übersee-Museums soll Museumsbund leiten

Berlin/Bremen. Die Direktorin des Bremer Übersee-Museums, Wiebke Ahrndt, soll neue Präsidentin des Deutschen Museumsbundes werden. Über den Vorschlag des amtierenden Vorstandes um den ausscheidenden Präsidenten Eckart Köhne sollen die Mitglieder des in Berlin sitzenden Verbandes am 10. Mai im saarländischen Merzig entscheiden. Hinweise auf eine Gegenkandidatur gab es am Donnerstag nicht, der neue Vorstand wird für den Zeitraum bis 2026 gewählt.

Köhne, Direktor des Badischen Landesmuseums Karlsruhe, war acht Jahre lang Präsident des Fachverbandes der Museen in Deutschland. Die 58 Jahre alte Ahrndt ist seit 2002 Direktorin des Übersee-Museums in Bremen. Davor war sie mehrere Jahre am Museum der Kulturen Basel für die Amerika-Abteilung zuständig.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220407-99-835748/2