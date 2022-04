Büromieten steigen in Berlin weiter

Berlin. Trotz des Trends zum Homeoffice und mobilem Arbeiten bleiben Büroflächen in Berlin sehr gefragt, die Preise klettern weiter. Das haben aktuelle Analysen von spezialisierten Beratungsunternehmen ergeben. Nach Daten des Gewerbeimmobilienspezialisten Colliers sind die Mieten im ersten Quartal des Jahres 2022 in der Spitze auf 41,90 Euro pro Quadratmeter und Monat gestiegen, das ist ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Durchschnitt werden über das ganze Stadtgebiet gesehen 29,70 Euro bezahlt, sechs Prozent mehr als Anfang 2021. „Bis Ende des Jahres erwarten wir aufgrund der hohen Nachfrage in Neubauprojekten in zentralen Lagen weitere deutliche Steigerungen, sodass wir in der Spitze durchaus die 45-Euro-pro-Quadratmeter-Marke sehen könnten“, sagte Colliers Berliner Regionalmanager Kemal Zeyveli. Der Leerstand ist auf nur noch 2,7 Prozent gesunken.

In den ersten drei Monaten des Jahres hat Colliers Vermietungen von 143.000 Quadratmetern Bürofläche registriert. Das sind 25 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dennoch sprechen die Marktbeobachter von einem, „soliden Ergebnis“. Denn zum Jahresende 2021 habe es eine „Rallye“ von Vermietungsabschlüssen gegeben. Die Nachfrage nach Büroraum sei „rege“, hieß es. Sie ist in der Stadt aber auch sehr kleinteilig, viele Firmen suchen Platz. Größere Deals mit einer vermieteten Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern hat es laut Colliers nicht gegeben. Nur fünf Abschlüsse über 5000 Quadratmeter konnten bis Ende März gezählt werden.

Büromieten: Umsätze in Friedrichshain-Kreuzberg und City-West am höchsten

„Marktbestimmend zeigte sich eine Vielzahl von Vermietungen im kleinen Flächensegment bis 500 Quadratmeter und dem mittleren Segment zwischen 500 und 1000 Quadratmetern“, sagte Colliers-Experte Marcus Lehmann. Das bestätigt der Berliner Niederlassungsleiter von BNP Paribas Jan Dohrwardt dem „Property Magazine“. Die meisten Umsätze würden in Friedrichshain-Kreuzberg und in der City-West erzielt.

Dass in Berlin derzeit zu viele neue Bürogebäude hochgezogen werden, glauben die Analysten nicht. In diesem Jahr würden in Berlin voraussichtlich circa 611.000 Quadratmeter Bürofläche fertiggestellt, heißt es im Colliers-Bericht. Davon seien fast 376.000 Quadratmeter bereits vermietet, was einer Vorbelegungsquote von 61 Prozent entspreche. Bis zum Jahresende 2024 würden in der Stadt mehr als 1,7 Millionen Quadratmeter Büroflächen fertiggestellt. BNP Paribas verortet die Hotspots der Bautätigkeit in der Mediaspree, am Hauptbahnhof und in Mitte.