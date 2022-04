Alkoholisierte Autofahrerin versucht Polizei zu bestechen

Senzig/Königs Wusterhausen. Eine Frau ist in Senzig (Landkreis Dahme-Spreewald) unter Alkoholeinfluss Auto gefahren und hat versucht, bei einer Polizeikontrolle die Polizisten zu bestechen. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, wurden die Beamten am späten Mittwochabend auf die 42-Jährige aufmerksam, weil sie in Schlangenlinien fuhr. Nachdem sie bei einer Kontrolle zuerst einen Alkoholtest ablehnte, gab sie demnach später zu, dass sie mehrere Gläser Wein getrunken habe und bot den Polizisten Geld an, um von weiteren Maßnahmen abzusehen. Bei einem anschließenden Alkoholtest wurden 1,86 Promille festgestellt.

Trotz untersagter Weiterfahrt und beschlagnahmten Führerscheins wurde die Frau rund zwei Stunden später in Königs Wusterhausen erneut angehalten. Die Polizisten stellten daraufhin die Autoschlüssel sicher. Gegen die 42-Jährige wurde eine Anzeige wegen versuchter Bestechung eingeleitet, hieß es.

