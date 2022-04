Hertha BSC klärt Trainerfragen im Nachwuchsbereich

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat im Nachwuchsbereich fast alle Trainerfragen für die kommende Saison geklärt. Nach dem bevorstehenden Weggang von Michael Hartmann als Coach der U19 wird Oliver Reiß von der U17 aufsteigen. Wer dessen freien Posten bekommt, sei noch nicht final geklärt, hieß es in einer Mitteilung des Berliner Clubs am Donnerstag. Die U23 wird indes auch in der kommenden Spielzeit von Ante Covic trainiert.

Bei der U16 und der U15 tauschen die beiden Trainer: Malik Fathi wird die U16 übernehmen, Rejhan Hasanović die U15. Tobias Jung bleibt Coach der U14, Michael Dober bei der U13.

"Uns war es ein Anliegen, die Trainerpositionen im Großfeldbereich für die neue Saison so früh wie möglich zu besetzen und damit Planungssicherheit zu schaffen. Wir wollten den eingeschlagenen Weg mit Kontinuität fortsetzen", sagte Pablo Thiam. Der Ex-Profi leitet die Akademie von Hertha BSC.

© dpa-infocom, dpa:220407-99-834004/2