Hund rennt auf Straße: Radfahrerin schwer verletzt

Berlin. Eine Fahrradfahrerin ist in Berlin-Schöneberg bei einem Ausweichmanöver vor einem Hund schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, rannte der nicht angeleinte Hund auf die Straße Ceciliengärten. Die 65 Jahre alte Frau musste mit ihrem Rad daraufhin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte die Frau nach Angaben der Polizei. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Der Hund blieb bei dem Vorfall vom Mittwochabend demnach unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:220407-99-830861/2

