Neukölln in Wasserball-Relegation unter Druck: Potsdam vorne

Berlin (dpa/bb) – Wasserball-Bundesligist SG Neukölln droht der Abstieg in die B-Gruppe. Die erste Relegationspartie gegen Bayer Uerdingen verloren die Berliner am Mittwoch mit 12:14 (3:3,1:4,2:4,6:3). Verliert die SGN auch das Heimspiel am Samstag (18.00 Uhr) in der Schwimmhalle Schöneberg, ist die Relegation zugunsten von Uerdingen beendet. Im Falle eines Neuköllner Sieges findet am Sonntag (11.00 Uhr) das entscheidende Spiel an gleicher Stelle statt.

Für den ebenfalls in der Relegation stehenden A-Gruppen-Sechsten OSC Potsdam stehen die Chance besser. Spiel eins gewann der OSC beim Düsseldorfer SC mit 23:8 (10:2) und kann am Wochenende daheim am Samstag (18.00 Uhr) oder in einem Entscheidungsspiel am Sonntag (09.00 Uhr) den Klassenerhalt sichern.

© dpa-infocom, dpa:220407-99-830859/2