Diesel-Diebe fliehen vor Polizei und stoßen mit Bus zusammen

Ein zerstörter Pkw steht zwischen Gehölz an der Landesberger Allee.

Berlin. Auf der Flucht vor der Polizei sind Diesel-Diebe in Berlin-Marzahn mit einem BVG-Bus zusammengestoßen. Durch den Aufprall verlor der Fahrer des Fluchtwagens am späten Mittwochabend die Kontrolle über sein Auto und schleuderte auf einen Grünstreifen. Bei dem Unfall auf der Landsberger Allee wurden vier Menschen verletzt, darunter auch der Busfahrer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Eine Zivilstreife der Polizei hatte am Helen-Weigel-Platz beobachtet, wie ein Mann an einem Baucontainer hantierte und kurz darauf mit einem Auto davon fuhr. Als Polizisten den Wagen stoppen wollte, gab der Fahrer Gas und flüchtete. An der Kreuzung Landsberger Allee und Marzahner Promenade stieß er mit einem von links kommenden Bus der BVG zusammen. Der Fahrer des Fluchtwagens und sein Mitfahrer wurden schwer verletzt, der Busfahrer und ein Fahrgast erlitten leichte Verletzungen. Im Auto der mutmaßlichen Diebe fand die Polizei zwei Kanister mit Kraftstoff.

© dpa-infocom, dpa:220407-99-828700/3