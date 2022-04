Seniorinnen überfallen: Prozess gegen zwei Männer

Berlin. Weil sie Seniorinnen in Treppenhäusern überfallen und ausgeraubt haben sollen, kommen zwei Männer am Donnerstag (9.30 Uhr) vor das Berliner Landgericht. Als Hauptangeklagter gilt ein 41-Jähriger. Ihm werden vier Fälle zur Last gelegt. Er soll Seniorinnen in ihren jeweiligen Wohnhäusern zu Boden gestoßen haben, um dann ihren am Körper getragenen Schmuck zu entwenden. In einem der Fälle im August und September 2021 habe der 41-Jährige gemeinsam mit dem 36-jährigen Mitangeklagten agiert. Bei einer Tat sei es bei einem Versuch geblieben. Die Anklage lautet auf schweren Raub und gefährliche Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:220406-99-822626/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.