Hälfte der Flüchtlinge wird in Berlin bleiben

Das Landesamt für Einwanderung (LEA) rechnet damit, dass die Hälfte der ukrainischen Kriegsflüchtlinge dauerhaft in Berlin bleibt. Das ergebe sich aus Erfahrungen der 1990er Jahre, als in Folge der Kriege im ehemaligen Jugoslawien viele Zehntausende Flüchtlinge nach Berlin kamen, sagte der Direktor des Landesamtes, Engelhard Mazanke, am Mittwoch im Digitalausschuss des Abgeordnetenhauses. Derzeit gehen die Behörden davon aus, dass sich 50.000 bis 60.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge in der Stadt aufhalten, 34.000 davon sind bereits registriert.

„Wenn die Menschen eine integrative Eingliederungschance haben, dann bleiben sie“, sagte Mazanke und schilderte den Fall einer Frau, deren Haus zerbombt wurde und deren Ehemann im Krieg ist. Sie selbst sei bereits als Lehrerin angestellt. Wenn der Krieg vorbei sei, dann werde sie ihren Ehemann bitten, nach Deutschland zu kommen, sagte Mazanke. Sicherlich werde es auch Menschen geben, die aus grundsätzlichen Erwägungen heraus wieder in die Heimat zurückkehrten, viele würden aber bleiben. Auch die Frage des Familiennachzuges werde sich nach Kriegsende stellen.

Mit der Registrierung erhalten die Flüchtlinge sofort eine Arbeitserlaubnis. Da in überwiegender Mehrzahl Frauen mit Kindern aus der Ukraine flüchteten, stünden aktuell bereits etwa 15.000 Menschen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Mazanke zog ein positives Bild der hier ankommenden Flüchtlinge. „Ich habe noch nie erlebt, dass die Menschen, nachdem die Wohnungs- und die Geldfrage geklärt ist, gefragt haben, wo kann ich arbeiten“, sagte der Chef der Einwanderungsbehörde. „Wenn es uns gelingt, die Menschen zu integrieren, werden wir Neu-Berliner bekommen, die uns bereichern.“

Vollständige Registrierung bis Ende des Jahres

Mazanke rechnet damit, dass die vollständige Registrierung der Kriegsflüchtlinge das ganze Jahr andauern werde. Bis dahin reiche die Bescheinigung aus, die alle mit der ersten Anmeldung erhielten. Sie berechtige zur sofortigen Aufnahme einer Arbeit. Allerdings werden sich nach Überzeugung des LEA-Chefs nicht alle hier Ankommenden auch registrieren. Menschen, die ihren Lebensunterhalt bestreiten könnten, würden damit warten, bis sie wissen, wo sie sich registrieren lassen wollen.

Nach der von der EU beschlossenen Massenzustromrichtlinie halten sich alle Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vorerst bis zum 31. Mai rechtmäßig hier auf, unabhängig von der Frage ob und welchen Pass sie haben. Das gilt auch für alle Nicht-Ukrainer, die aus dem vom russischen Angriffskrieg betroffenen Land hier einreisen. Am Freitag berät der Bundestag über eine Verlängerung dieser Regelung. Im Gespräch ist, das bedingungslose Aufenthaltsrecht bis zum 31. August zu verlängern.

Die Lage am Hauptbahnhof hat sich nach Angaben von Integrationsstaatssekretärin Wenke Christoph entspannt. Kamen in den ersten Kriegswochen mehrere Tausend Flüchtlinge an, so sind es derzeit noch mehrere Hundert. Flüchtlinge ohne konkretes Ziel, werden im Ankunftszentrum am Flughafen Tegel erstversorgt und gegebenenfalls auf die anderen Bundesländer verteilt.