Samuel Salzborn zu Antisemitismus: „Dunkelfeld wird heller“

Berlin. Eigentlich sind es Zahlen, die pessimistisch stimmen könnten: Allein zwischen Januar und Ende Juni 2021 hat die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (Rias Berlin) 522 antisemitische Vorfälle in Berlin registriert – 75 mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres (447).

Dennoch zog Samuel Salzborn, Antisemitismusbeauftragter des Landes Berlin, im ersten „Umsetzungsbericht zu Antisemitismus Prävention“, den der Senat beschlossen hat, eine insgesamt positive Bilanz in dem Bericht, der die bisherigen Erfolge der Arbeit gegen Antisemitismus dokumentiert: „Das Dunkelfeld wird heller“, sagte Salzborn.

Mehr Beratungsstellen und einfachere Meldewege

Dass die Zahlen insgesamt stiegen, liege vor allem an zwei Gründen: So würden mehr Beleidigungen, Drohungen oder Tätlichkeiten als früher bei der Polizei oder den verschiedenen Dokumentationsstellen gemeldet. Die Zahlen seien auch deswegen höher als 2020, weil es 2021 mehr Beratungsstellen, mehr Geld für Öffentlichkeitsarbeit und einfachere Meldewege gegeben habe. Der vorhandene Antisemitismus werde dadurch sichtbarer.

Außerdem zeigten die gestiegenen Zahlen auch, dass die Anzeigebereitschaft gestiegen sei, sagte Salzborn weiter. Dies könne durchaus als ein Zeichen dafür genommen werden, dass das Vertrauen in die staatlichen Stellen wachse. Für antisemitische Vorfälle bestehe zudem an Berliner Schulen eine Meldepflicht.

Nur 20 bis 25 Prozent der Taten werden angezeigt

Dennoch gebe es noch viel zu tun: Nur 20 bis 25 Prozent der Taten würden angezeigt, gemeldet oder auf anderem Weg bekannt, das hätten Untersuchungen ergeben, sagte Samuel Salzborn: „Selbstverständlich hat Berlin ein Antisemitismusproblem. Es wäre naiv, das zu leugnen, und würde blind machen für die Auseinandersetzung.“ Es gebe weiterhin einen „kontinuierlichen Anstieg von Vorfällen und Strafverfahren“.

Insgesamt hat die Berliner Staatsanwaltschaften im vergangenen Jahr 661 Ermittlungsverfahren mit antisemitischem Hintergrund eingeleitet. Etwa 45 Prozent dieser Taten seien im Internet begangen worden. Die Dokumentationsstelle Berliner Register nannte kürzlich die Zahl von 1043 antisemitischen Vorfällen, darunter viele Propagandadelikte, Beleidigungen und Bedrohungen, oft auch über das Internet.

Sorge bereitet dem Antisemitismusbeauftragten denn auch die verstärke Vernetzung und Mobilisierung von Antisemiten im Zuge der Digitalisierung. Menschen würden über die Sozialen Medien Gleichgesinnte finden, sich stärker auf das Thema fokussieren und häufiger in Form von antisemitischen Taten aktiv werden, so der Politikwissenschaftler weiter.

Antisemitismus in allen Lebensbereichen

Umfragen unter Juden hätten ergeben, dass Antisemitismus in allen Lebensbereichen wahrgenommen werde und belastend sei: im Alltag, in Schulen, in Kitas, auf der Straße, im Berufsleben und an anderen Orten. Dazu würde oft eine „sehr bedauerliche mangelnde Solidarität“ der anderen Menschen empfunden, sagte Salzborn. Antisemitismus sei in allen Bereichen der Gesellschaft festzustellen, das gelte auch für linke, rechte und muslimische Kreise.

So sei bei bestimmten Demonstrationen gegen die Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie auch Antisemitismus ein sehr sichtbares Thema gewesen, sagte Salzborn. Mehr antisemitische Äußerungen und Bedrohungen seien auch im Zusammenhang mit den Angriffen zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas erfasst worden. Im Mai und Juni 2020 seien viele derartige Vorfälle bei Demonstrationen von Palästinensergruppen und arabischstämmigen Menschen bekannt.