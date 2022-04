Berlin nimmt mehr Flüchtlinge auf

Berlin. Das Land Berlin wird deutlich mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen, als es nach dem bundesweiten Verteilsystem müsste. Die Hauptstadt werde ihren im Königsteiner Schlüssel vorgeschriebenen Anteil von fünf Prozent deutlich überschreiten, machten die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Integrationssenatorin Katja Kipping (Linke) am Dienstag nach der Senatssitzung klar. „Wir nehmen über fünf Prozent der Menschen auf“, sagte Giffey. Man habe sich im Senat gemeinsam auf eine „Überquotierung“ eingelassen.

Das liege zum einen an der hohen Zahl von Ukrainerinnen und Ukrainern, die in der Stadt bereits eine Wohnung gefunden oder eigene Familie habe. Diese Menschen dürften auf jeden Fall hier bleiben. Das gelte auch für jene, die hier eine Arbeitsstelle oder einen Ausbildungsplatz nachweisen. Wie viele Menschen das genau sind, ist nicht bekannt.

Hinzu kommen sollen Angehörige besonders verletzlicher Gruppen wie Hochschwangere, Queer-Personen, Pflegebedürftige, Dialyse-Patienten oder andere, die nicht reisefähig seien oder andernorts nicht gut betreut werden könnten.

Krieg in der Ukraine: Aufenthaltstitel für 35.000 beantragt

Bisher seien beim Landesamt für Einwanderung 20.000 Anträge für einen Aufenthaltstitel für insgesamt 35.000 Personen eingegangen, sagte Giffey. Zudem seien seit Beginn des Krieges in der Ukraine bei den bezirklichen Sozialämtern 32.410 Anträge auf Sozialunterstützung eingegangen, was dort für eine hohe Belastung sorge. Es sei nicht eindeutig, ob beide Zahlen deckungsgleich sind, so die Regierende Bürgermeisterin. Der Senat vermute, dass sich zwischen 50.000 und 60.000 geflüchtete Ukrainer in der Stadt aufhalten. „Viele haben noch keine Anträge gestellt“, sagte Giffey.

Sie nannte auch die bundesweiten Ankunftszahlen. Die Bundespolizei Bundespolizei habe deutschlandweit 306.000 Geflüchtete registriert. Von diesen seien 180.000 in Berlin und Brandenburg angekommen. Schon mit den Registrierungen für 35.000 Personen beim Berliner Einwanderungsamt liege man bei deutlich über zehn Prozent.

„Berlin ist der am stärksten betroffene Ort Deutschlands“

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag, bei der sich Länder und Bundesregierung über die Verteilung der Flüchtlingskosten einigen wollen, machte Giffey erneut den Anspruch Berlins auf Unterstützung deutlich. „Berlin ist der am stärksten betroffene Ort in Deutschland“, sagte sie. Die Stadt leiste soviel wie die anderen Bundesländer zusammen. Daher erwarte man, in dieser Situation eine Entlastung, auch bei den Kosten für das Ankunftszentrum in Tegel, das die bundesweite Verteilung der Menschen regele. Insgesamt werden in der Berliner Koalition die absehbaren Flüchtlingskosten auf bisher 700 bis 800 Millionen Euro geschätzt.

Inzwischen ist der Ton rauer geworden zwischen manchen Flüchtlings-Unterstützern und dem rot-grün-roten Berliner Senat. Weil zuletzt einige Hostels mit Geflüchteten aus der Ukraine als Not-Unterkünfte aufgegeben haben und die Menschen aufgefordert wurden, sich ins Tegeler Ankunftszentrum zur Weiterverteilung in andere Bundesländer zu begeben, stand sogar das böse Wort „Deportation“ im Raum.

Giffey und Kipping wollten diesem Vorwurf am Dienstag nicht allzu viel Gewicht einräumen. Sie wissen, dass sich ehrenamtliche Helfer und Initiativen immer wieder auch in scharfem Ton über den Umgang des Senats mit den Geflüchteten beklagen.

Giffey wehrt sich gegen das Wort „Deportation“

Aber „Deportation“ für eine freiwillige Reise im Bus in ein anderes Bundesland, wo ehrenamtliche Helfer die Menschen erwarteten und sie womöglich besser unterbringen könnten als in Berlin, das ging den beiden dann doch zu weit. Giffey machte den Grundgedanken klar.

„Wir haben ein Interesse, die Hostels freizuziehen, eine Unterbringung dort kann nicht auf Dauer gedacht sein“, sagte die Regierende Bürgermeisterin. Es gehe um eine bessere Möglichkeit zur Integration an anderen Orten, aber auch um die Kosten. Das jüdische Kinderheim aus Odessa in einem Hostel unterzubringen, koste für 400 Plätze eine halbe Million Euro im Monat, beschrieb Giffey die Dimension der finanziellen Lasten.

Weniger als ein Zehntel meldet sich in Tegel

Senatorin Kipping, als Linke jedweder Sympathie für Abschiebungen unverdächtig, versuchte Verständnis zu wecken für das Vorgehen des Senats. Sie weiß, dass sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer am liebsten in Berlin oder anderen großen Städten wie Köln, München oder Hamburg bleiben wollen.

Gegen dieses Interesse steht das Ziel Berlins, die Menschen und die sich daraus ergebenen Kosten einigermaßen gleichmäßig über Deutschland zu verteilen, zumindest dann, wenn diese Menschen Sozialleistungen des Staates in Anspruch nehmen. Auch deswegen wurde für rund 26 Millionen Euro im Monat das Ankunftszentrum Tegel eingerichtet, bisher allein auf Kosten des Landes Berlin.

Dass man dort aber weit entfernt davon ist, den Strom der für drei Monate in Deutschland visafrei zugelassenen Ukrainer zu erfassen, ist klar. Längst nicht alle Geflüchteten melden sich dort. 15.000 Personen seien bisher über Tegel verteilt worden, sagte Giffey. Das wären aber nicht einmal ein Zehntel der 180.000 Kriegsflüchtlinge, die laut Bundespolizei seit dem 24. Februar Deutschland über die Region Berlin-Brandenburg erreicht haben. Am Montag waren es 424 Menschen, die in Bussen nach Karlsruhe und nach Frankreich weiterreisen sollten. 226 durften in Berlin bleiben.

Meiste Ukrainer bewegen sich auf eigene Faust

Das bedeutet aber auch, dass nur eine Minderheit der 2200 allein am Montag am Hauptbahnhof, am Südkreuz und am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) gezählten ankommenden Menschen aus dem Kriegsland tatsächlich über Tegel gelotst wird. Die meisten bewegen sich nach wie vor auf eigene Faust. Im Berliner Senat hat man ein Interesse daran, schnell Klarheit über die wirklichen Zahlen zu bekommen. Deswegen sieht man hier mit Skepsis auf den Plan des Bundes, die Visa-Freiheit für ukrainische Bürger in Deutschland über die geltenden drei Monate hinaus zu verlängern.

Darüber, wer in Berlin bleiben darf, hat sich der Senat auf Vorlage von Senatorin Kipping auf klare Kriterien verständigt. Klar sei, dass es keine Bleibeerlaubnis „nach Gutsherrenart“ geben dürfe, sagte Kipping. Es könne nicht darum gehen, wer „Abgeordnete kennt oder Zugang zur Senatorin hat“. Damit reagierte sie auf Kritik unter anderem aus der CDU-Fraktion. Diese hatte sich dagegen gewandt, 120 Flüchtlinge aus einem Hostel an der Storkower Straße in Pankow, die dort ehrenamtlich betreut wurden, weiter zu verteilen. „Ausschließlich der Bedarf“ entscheide, wer in Berlin bleiben könne, sagte Kipping.

Viele Ukrainer haben Familie in Berlin

Das betrifft jene Ukrainer, die für mindestens sechs Monate eine Wohnung in Berlin nachweisen können. Ebenfalls bleiben dürfen Menschen, die in Berlin Eltern, Geschwister, Lebenspartner, Enkel oder Großeltern haben, unabhängig davon, ob sie bei ihren Angehörigen unterkommen können. Zu dieser Gruppe gehören offenbar viele Geflüchtete. 20 bis 20 Prozent der in Tegel zu verteilenden Menschen gaben an, in Berlin Familie zu haben.

Auch, weil man ihnen laut Kipping „dieses Stück Heimat geben“ wolle, werde Berlin mehr Menschen aufnehmen als die zwischen Bund und Ländern üblichen Quoten: „Wir werden bei deutlich über fünf Prozent landen“, sagte Kipping. In Berlin bleiben dürfen zudem alle, die hier einen Arbeits-, Ausbildungs- oder Studienplatz haben oder als Hochschwangere nicht reisefähig sind.

Für andere sogenannte vulnerable Gruppen wie Pflegebedürftige, Transpersonen, queere Menschen, Behinderte, Krebs- oder Dialyse-Patienten gibt es in Berlin eine Überprüfung. Geschaut wird, wo diese Personen im Bundesgebiet gut beraten und betreut werden können. So könnten Gehörlose etwa nach Köln, weil dort ein leistungsfähiges Angebot für solche Menschen besteht.