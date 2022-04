Mindestens 3300 Beschäftigte in Pflege ungeimpft

Potsdam. Knapp drei Wochen nach Inkrafttreten der Impfpflicht in Gesundheits- und Pflegeberufen sind mindestens 3303 Beschäftigte der Branche in Brandenburg nicht vollständig geimpft. Dies sei aber nur ein erster Zwischenstand, weil noch nicht alle Gesundheitsämter der 18 Landkreise und kreisfreien Städte dem Gesundheitsministerium den aktuellen Stand gemeldet hätten, sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse am Dienstag auf Anfrage. Daher ergebe diese erste Abfragerunde, an der die Ämter freiwillig teilnehmen könnten, noch kein vollständiges Bild. Ein Tätigkeits- oder Betretungsverbot wurde von den Ämtern noch nicht ausgesprochen. Eine Gesamtzahl der Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich in Brandenburg konnte das Ministerium nicht nennen.

Nach den vorliegenden Daten haben 905 Einrichtungen insgesamt 3303 Mitarbeiter gemeldet. Darunter seien gut 1000 Beschäftigte in 43 Krankenhäusern, 830 in der Pflege, 473 in der ambulanten Gesundheitsversorgung wie Arztpraxen, 68 Beschäftigte in Rettungsdiensten und 266 in Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Man könne daraus jedoch nicht direkt folgern, dass es etwa in den Kliniken besonders viele Ungeimpfte gebe, betonte Hesse. Denn große Krankenhäuser könnten die Meldungen schneller und umfassender abgeben, als etwa ambulante Pflegedienste oder Arztpraxen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zudem hätten erst 12 Landkreise und kreisfreie Städte die digitale Meldeplattform installiert, erläuterte der Sprecher. In den anderen 6 Kommunen würden die Meldungen noch in Papierform entgegengenommen. Daher erwartet Hesse noch zahlreiche Nachmeldungen.

Die Kliniken, Arztpraxen und Pflege-Einrichtungen sollten die ungeimpften Mitarbeiter bis zum Dienstag vergangener Woche an die Gesundheitsämter melden. Nach den Meldungen sollen die Ämter den Betroffenen noch eine Frist für eine Impfung innerhalb von drei Wochen setzen. Erfolgt keine Impfung, gibt es eine zweite Mahnung und Angebote zur Beratung. Ein Arbeits- oder Betretungsverbot könnte dann ab Mai greifen. In Fällen, in denen die Versorgungssicherheit in einer Region gefährdet wäre, gelten etwas längere Fristen, damit die Einrichtungen etwa noch geimpfte Mitarbeiter einstellen können.

© dpa-infocom, dpa:220405-99-806026/2