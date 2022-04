Staatssekretärin soll Aufbau von Unimedizin koordinieren

Potsdam/Cottbus. Für den Aufbau einer Universitätsmedizin in Cottbus wird eine Projektbeauftragte eingesetzt. Die frühere Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Ulrike Gutheil, wird nach einem Kabinettsbeschluss diese Aufgabe übernehmen, wie das Brandenburger Wissenschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Das Ressort hatte die Expertin vorgeschlagen. Sie werde sich schwerpunktmäßig um die Arbeitsbereiche Finanzierung, Trägerwechsel und Bau kümmern, erklärte Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD). Gutheil wird für die Aufgabe aus dem einstweiligen Ruhestand geholt. Den Aufbau der Uni-Medizin bezeichnete Schüle als eines der anspruchsvollsten Projekte der Landesregierung bei der Strukturentwicklung der Lausitz.

Das Land plant den Aufbau des Innovationszentrums Universitätsmedizin Cottbus (IUC) im Rahmen einer "Modellregion Gesundheit Lausitz". Eine Expertenkommission hat im August 2021 Empfehlungen zum Aufbau präsentiert. Das IUC besteht demnach aus der Universitätsmedizin Cottbus sowie einem digital unterstützten Netzwerk von Akteuren der Gesundheitsversorgung der Region. Nach Angaben des Ministeriums soll das Zentrum in mehreren Stufen aufgebaut werden. Die konkrete Konzeptionierung der Umsetzungsschritte erfolge in Arbeitsgruppen. Bis Ende 2022 soll das Konzept weiter konkretisiert werden und dann dem Wissenschaftsrat zur Evaluierung vorgelegt werden.

Die Expertenkommission empfiehlt zudem, an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) eine Medizinische Fakultät zu gründen. Möglicherweise im Wintersemester 2026/27 könnten die ersten Studierenden in Cottbus starten. Das kommunale Carl-Thiem-Klinikum Cottbus (CTK) soll zu einem Universitätsklinikum in Landesträgerschaft sowie zu einem "Digitalen Leitkrankenhaus" ausgebaut werden. Bis zur Fertigstellung im Jahr 2035 gehen die Experten von insgesamt rund 1600 Beschäftigten aus. Finanziert werden sollen die Pläne aus dem Strukturfonds für die Kohleregionen.

