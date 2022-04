Sieben-Tage-Hospitalisierung wieder zurückgegangen

Potsdam. Der Wert der Sieben-Tage-Hospitalisierung in Brandenburg ist erstmals seit Monatsanfang wieder vom roten in den gelben Bereich gerutscht. Er liege bei 5,89, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. In den vergangenen vier Tagen sei dagegen immer die Schwelle von 6 erreicht worden und damit der rote Bereich.

In Brandenburg lag die Wochen-Inzidenz nach den Zahlen vom Dienstag bei 1016 - nach 1034 am Vortag. Den vierten Tag in Folge gab der Landkreis Oberspreewald-Lausitz einen Wert unter 750 an und befindet sich damit im gelben Bereich. Aktuell beträgt hier die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Bürger innerhalb einer Woche - 699. Weitere Plätze nehmen die Landkreise Barnim (732), Havelland (735) und Märkisch-Oderland (739) ein.

5068 neue Corona-Infektionen wurden landesweit verzeichnet, womit die registrierte Gesamtzahl bei 700.249 liegt. Mit 14 neuen Todesfällen starben inzwischen 5446 Menschen in Brandenburg im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.

Rund 1,75 Millionen Menschen sind nach den Angaben vollständig geimpft (Quote: 69,0 Prozent). Bislang haben 1,3 Millionen Menschen eine Auffrischimpfung erhalten (Quote: 51,9 Prozent).

