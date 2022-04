Marlen Block tritt als Linken-Fraktionsvize zurück

Potsdam. Zwei Tage nach der Vorstandswahl der Brandenburger Linken mit Kampfkandidaturen ist im Landtag die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Marlen Block zurückgetreten. "Ausschlaggebend für meine Entscheidung waren nicht grundsätzliche politische Differenzen, sondern länger andauernde kommunikative Spannungen", teilte Block am Dienstag nach der Fraktionssitzung schriftlich mit.

Eine weitere Stellungnahme von ihr oder anderen Fraktionsmitgliedern gab es nicht. Die zweite Fraktionsvize Andrea Johlige erklärte, man habe Stillschweigen zu Blocks Rückzug vereinbart. Die Fraktion habe den Rücktritt aber bedauert. "Wir haben verabredet, dass wir uns ein paar Wochen Zeit nehmen, darüber auch weiter Gespräche führen und in einigen Wochen entscheiden, wie wir weiter arbeiten."

Fraktionschef Sebastian Walter, der derzeit in Elternzeit ist, hatte am Sonntag auf dem Landesparteitag der Linken überraschend als Landesvorsitzender kandidiert und sich in einer Kampfabstimmung gegen den früheren Bundestagsabgeordneten Norbert Müller mit knapp 69 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Als Co-Vorsitzende wurde Katharina Slanina ebenfalls nach einer Kampfabstimmung gegen Anja Kreisel aus Frankfurt (Oder) mit 67,9 im Amt bestätigt.

© dpa-infocom, dpa:220405-99-802536/2