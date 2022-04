Klage eingereicht: Kleinere Träger wollen mitverhandeln

Berlin. Der Verband der Kleinen und Mittelgroßen Kitaträger (VKMK) in Berlin will juristisch durchsetzen, bei Verhandlungen mit der Bildungsverwaltung über die Kitafinanzierung beteiligt zu werden. Eine entsprechende Klage vor dem Verwaltungsgericht habe er inzwischen eingereicht, sagte Verbandsgeschäftsführer Lars Békési am Dienstag. Der VKMK habe ein Recht darauf, zu den Verhandlungen über die entsprechende Rahmenvereinbarung eingeladen zu werden. Derzeit ist nur ein Teil der freien Träger daran beteiligt, der VKMK mit berlinweit 261 Kitas und mehr als 10.000 Kitaplätzen dagegen nicht. Ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Berlin bestätigte, dass die Klage am Montag eingegangen sei.

Der Kita-Verband beruft sich auf das Recht auf Gleichbehandlung. Wenn es ums Geld gehe, suche sich das Land Berlin nur einige Träger aus, mit denen es verhandeln wolle, kritisierte Békési. "Und das geht nicht." Von den Verhandlungen hänge ab, ob die freien Träger ihren Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten können oder nicht. "Meistens ist es so, dass das Land Berlin zu wenig kalkuliert." Die Lücke sei inzwischen zu groß.

Erst Ende März war der Evangelische Kirchenkreisverband für Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Nord vor das Verwaltungsgericht gezogen, unterstützt von rund 30 weiteren freien Trägern. Sie reichten Klage ein, um durchsetzen, dass die sogenannte Hauptstadt-Zulage für Beschäftigte im Landesdienst auch an ihre Mitarbeiter gezahlt wird. Die Zulage von monatlich 150 Euro wird seit November 2020 an insgesamt etwa 125.000 Landesbeamte und -angestellte gezahlt, darunter etwa 7000 Beschäftigte in öffentlichen Kitas. Die freien Kita-Träger sehen darin eine Benachteiligung ihrer rund 33.000 Beschäftigten.

© dpa-infocom, dpa:220405-99-802295/4