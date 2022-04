Messerstecher-Prozess: Gericht versäumt Angeklagten zu laden

Berlin. Um 9.30 Uhr waren alle bereit. Die drei Richterinnen der 21. Strafkammer des Landgerichts hatten gerade Saal 700 im Moabiter Kammergericht betreten, die Staatsanwaltschaft bereitete sich drinnen schon auf die Verhandlung vor. Der Nebenkläger beriet sich auf dem Gang mit seinem Verteidiger. Nur einer fehlte – der Angeklagte. Denn das Gericht hatte ihn wohl nicht richtig geladen.

Abdul A. sollte sich eigentlich ab Dienstagvormittag vor dem Landgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Ihm wird vorgeworfen, am Mittag des 4. September 2021 in Wilmersdorf eine 58-Jährige niedergestochen zu haben. Mehrfach soll der 29-Jährige der Frau, die gerade an der Ecke Güntzel- und Prinzregentenstraße ein Beet pflegte, von hinten ein Messer in den Hals gerammt haben.

Er habe sich daran gestört, dass eine Frau arbeite, soll der Afghane später gegenüber der Polizei seine Tat begründet haben. Das Opfer überlebte nur wegen des Eingreifens eines Passanten, ist jedoch seitdem ein Pflegefall.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ladung nicht zum Angeklagten in die Psychiatrie mitgesendet

Das Abdul A. nun nicht zum Prozessbeginn erschien, ist laut Gerichtssprecherin Lisa Jani auf eine „Misskommunikation“ zurückzuführen. Die Ladung wurde an die Justizvollzugsanstalt (JVA) Moabit geschickt, wo der 29-Jährige in Untersuchungshaft saß. Mittlerweile wurde er allerdings in das Krankenhaus des Maßregelvollzugs in Reinickendorf verlegt. „Es wurde versäumt, die Ladungsunterlagen aus der JVA mitzugeben“, so Jani weiter.

Hintergrund für die Verlegung sei ein entsprechendes Gutachten über den Geisteszustand des Angeklagten, dass bereits vor Prozessbeginn vorlag. Ursprünglich sollte erst während des Prozesses geklärt werden, ob Abdul A. psychisch krank ist. Ursprünglich stand auch ein islamistisches Motiv im Raum.

Der Angeklagte und sein Verteidiger hätten zwar vom Termin gewusst, der Fahrdienst des Krankenhauses jedoch nicht, sagt die Gerichtssprecherin. Dies sei nun nachgeholt worden, sodass der Prozess mit zweieinhalb Stunden Verzögerung um zwölf Uhr starten soll. Dadurch werden am Dienstag nur noch drei statt der ursprünglich geplanten sieben Zeugen gehört. Unter ihnen ist auch der 66-jährige Passant, der die 58-Jährige damals rettete und ebenfalls mit dem Messer verletzt wurde. Er tritt wie der Sohn der Frau ebenfalls als Nebenkläger auf.