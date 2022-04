Basketball-Bundesliga Alba Berlin siegt am Ende souverän gegen medi Bayreuth

Berlin. Alba Berlin hat sich in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg gesichert. Am Montagabend siegten die Berliner in einem Nachholspiel vor 2601 Zuschauern gegen medi Bayreuth mit 87:53 (35:33). Die Berliner bleiben Tabellenfünfter, haben aber weiter weniger Spiele absolviert als die Konkurrenz. Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann und Oscar da Silva mit je 20 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste neben dem Langzeitverletzten Marcus Eriksson auch auf Ben Lammers (muskuläre Probleme) verzichten. Zudem ging Maodo Lo leicht angeschlagen in die Partie. Dafür waren Tamir Blatt und Luke Sikma nach überstandener Corona-Infektion wieder dabei. Letzterer kam aber noch nicht wieder zum Einsatz.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Berliner wirkten in ihrem sechsten Spiel binnen 14 Tagen von Beginn an etwas müde. Sie versuchten zwar Tempo zu machen, vergaben aber dennoch viele offene Würfe und ließen selbst einige einfache der Bayreuther zu. Die Gäste hielten mit viel Aggressivität dagegen und konnten im zweiten Viertel immer wieder ausgleichen.

Nach dem Seitenwechsel kam Alba mit mehr Energie aus der Kabine und konnte sich nach einem 9:0-Lauf erstmalig zweistellig absetzen (49:38). Bayreuth blieb zunächst noch mit erfolgreichen Distanzwürfen weiter dran. Im letzten Viertel ging ihnen aber dann die Puste aus. Mit einem 32:0-Lauf spielte Alba die Franken förmlich an die Wand und sorgte vorzeitig für die Entscheidung.

© dpa-infocom, dpa:220404-99-796780/2