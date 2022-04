Wer kann diesem Blick widerstehen? Süßer Leo sucht Zuhause

Berlin. Leo, der kleine Border Collie-Beagle-Mix, hat Gehorsam gelernt – und das sogar in zwei Sprachen. Der Hund stammt ursprünglich aus der Ukraine, er ist aber bereits ein knappes halbes Jahr im Tierheim. Bis er dort landete, hat der schwarz-weiße Vierbeiner mit den braunen Augen nichts ausgelassen: In der Ukraine hat er lange Zeit auf der Straße und in Wäldern gelebt. Anschließend hatte er mehrere Besitzer, nach Auskunft des Tierheims sollen es vier bis fünf gewesen sein. Am Ende kam er zu Haltern, die ihn aufgrund einer schwierigen Familiensituation abgegeben haben. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass er sich mit einem Mitglied der Familie nicht verstanden hat oder mit dem Kindern nicht klarkam.

Ganz einfach ist Leo nicht mit seinen zweieinhalb Jahren. Bei seinen Menschen kann er anhänglich sein und ihnen vollkommen vertrauen. Doch bis er Vertrauen gefasst hat, braucht es Zeit. Vom Wesen her ist er eher gutmütig, aktiv und lebhaft. Er ist schlau und sehr selbstständig, aber auch schreckhaft.

Leo braucht hundeerfahrene Menschen

Wenn sich das Tier jedoch bedrängt oder überfordert fühlt, geht es eher nach vorn und schnappt zu. Leo braucht hundeerfahrene Menschen, die ihm ein Zuhause für immer geben möchten und bei denen er endlich zur Ruhe kommen kann.

Das Tier kennt das Leben in einer Wohnung, würde sich aber natürlich auch über ein Haus mit eingezäuntem Garten freuen. Kinder sollten nicht mit im Haushalt leben. Damit aus Leo der Hund wird, der wirklich in ihm steckt, wäre der Besuch einer passenden Hundeschule sehr zu empfehlen.

Wer Interesse für Leo hat, kann sich im Benji-Haus bei den Tierpflegerinnen und Tierpflegern unter Telefon 030 76888-212 melden.