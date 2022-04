SPD Berlin: Giffey und Saleh machen als Doppelspitze weiter

Berlin. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und der Fraktionschef der SPD im Abgeordnetenhaus Raed Saleh wollen die Berliner Sozialdemokraten weiter als Doppelspitze führen. Im Interview mit der Berliner Morgenpost kündigten sie an, sich beim Landesparteitag im Juni erneut zur Wahl stellen zu wollen. „Never change a winning team“, sagte Giffey.

Die Senatschefin wies Kritik zurück, sie kümmere sich persönlich um zu viele Themen und sei zu stark in den Medien präsent. „Ich mache es so, wie ich es für richtig halte“, sagte Giffey: „Egal wie, es wird immer positive wie auch kritische Stimmen geben. Wenn ich der Meinung bin, dass Dinge wichtig sind für die Stadt und vorangebracht werden müssen, dann packen wir die auch an.“

Giffey denkt über Anreize für Busse und Bahnen nach

Die beiden SPD-Landesvorsitzenden stellten als Reaktion auf die massiven Preissteigerungen und die Energiekrise in Folge des Ukraine-Krieges weitere vergünstigte Angebote für den öffentlichen Personennahverkehr in Aussicht. Die Frage stelle sich, was nach den drei Monaten geschehen solle, für die der Bund eine Neun-Euro-Monatskarte angekündigt hat.

„Wir müssen mit der BVG zu einer Verabredung kommen, wie wir auch darüber hinaus Anreize setzen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen“, sagte die Regierende Bürgermeisterin. Berlin gebe den Verkehrsunternehmen BVG und S-Bahn bereits massiv Zuschüsse zum Ausgleich der Verluste in der Corona-Zeit. „Wir müssen sehen, was wir noch zusätzlich machen können“, so Giffey.

Die Drohung der Linkspartei, die rot-grün-rote Koalition womöglich zu verlassen, wenn der Senat nicht den Weg zur Enteignung von Wohnungsunternehmen weitergehen werde, wiesen die SPD-Chefs zurück: „Wir sollten uns innerhalb der Koalition nicht drohen“, sagte Saleh: „Wir haben uns verständigt, die Expertenkommission in der notwendigen Ruhe und Gründlichkeit arbeiten zu lassen. Druck von außen ist da nicht hilfreich.“

