Radfahrer fährt bei Rot: Fahrradpolizist attackiert

Berlin. Ein Radfahrer soll einen Fahrradpolizisten in Berlin-Lankwitz beleidigt und attackiert haben. Der Polizist beobachtete am Sonntagnachmittag, wie der 57-Jährige an der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße/Dillgesstraße über eine rote Ampel fuhr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach stoppte der Polizeibeamte den Mann und forderte ihn zum Absteigen auf. Der Radfahrer soll den Polizisten beleidigt und mit der Faust in dessen Richtung geschlagen haben.

Der Polizist brachte ihn zu Boden, der Radfahrer soll sich durch Schläge, Bisse und Spucken gewehrt haben. Bei seiner Festnahme sollen zwei Polizisten, die den Fahrradpolizisten unterstützten, und der Mann verletzt worden sein. Gegen den Radfahrer sei auch Pfefferspray eingesetzt worden, hieß es.

