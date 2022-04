Polizei aufmerksam: Russisches Gedenken zum Weltkriegs-Ende

Berlin. Gedenkveranstaltungen mit russischer Beteiligung zum Ende des Zweiten Weltkriegs sollen von der Berliner Polizei am 8. und 9. Mai besonders aufmerksam begleitet werden. Das kündigte Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss an. In diesem Jahr sei wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine für die Veranstaltungen an den Sowjetischen Ehrenmälern "eine nochmals gesteigerte Sensibilität zwingend notwendig". Darauf sei die Polizei vorbereitet. Der Senat gehe von vielen Gedenkveranstaltungen aus, erste Anmeldungen gebe es bereits. Der Motorradclub Nachtwölfe, der der russischen Regierung nahesteht und in früheren Jahren unter großer Aufmerksamkeit nach Berlin fuhr, habe allerdings noch nichts angemeldet.

© dpa-infocom, dpa:220404-99-792813/2

