Pandemie Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern weiter hoch

Potsdam. Die Zahl der Krankenhauspatienten mit Covid-19 in Brandenburg liegt weiter im roten Bereich der Warnampel des Landes. Der Wert neuer Patienten pro 100.000 Einwohner in einer Woche betrug am Montag 6,12, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Dies entsprach im Vergleich zum Freitag (6,56) einem leichten Rückgang.

Aktuell werden den Angaben zufolge 638 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. Davon befinden sich 62 in intensivmedizinischer Behandlung, 38 müssen beatmet werden. Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten in den Krankenhäusern betrug 9 Prozent, womit die Warnampel hier noch Grün zeigt.

Mindestens einmal geimpft sind laut Ministerium in Brandenburg 69,4 Prozent der Bevölkerung, als vollständig geimpft gelten 69 Prozent. Darüber hinaus haben 51,8 Prozent der Brandenburger eine Auffrischungsimpfung erhalten.

