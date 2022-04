Biker will auf Hinterrad fahren: Schwer verletzt

Berlin. Ein Motorradfahrer hat in Berlin-Köpenick versucht, mit seiner Crossmaschine auf dem Hinterrad zu fahren, und sich dabei schwer verletzt. Der 32-Jährige trug bei dem waghalsigen Manöver am Sonntagmittag in der Nähe des Müggelturms keinen Helm, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach beobachteten Zeugen, wie der Fahrer nach mehreren Versuchen die Kontrolle über sein Motorrad verlor und auf den Asphalt stürzte. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen am Kopf in eine Klinik gebracht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt den Unfallhergang. Der Fahrer müsse sich wegen Ordnungswidrigkeiten verantworten, sagte ein Sprecher.

© dpa-infocom, dpa:220404-99-789801/2

