Nach Hinspiel-Niederlage: Füchse brauchen Sieg gegen Nantes

Berlin. Für die Füchse Berlin zählt am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel der European League nur ein Sieg. Dann treten die Handballer in der Max-Schmeling-Halle gegen den französischen Spitzenclub HBC Nantes an (18.45 Uhr/DAZN). "Es gibt kein anderes Ergebnis, was unser Weiterkommen ermöglicht. Es gibt keine zweite Chance", sagte Trainer Jaron Siewert am Montag.

Das Hinspiel hatten die Füchse vor einer Woche knapp 24:25 verloren. Sie müssen also mit zwei Toren Vorsprung siegen oder mit einem, wenn die Franzosen weniger als 24 Tore erzielen. Auf taktische Spielchen wollen sich die Berliner aber nicht einlassen. "Wir werden Vollgas geben. Wir wollen nicht auf ein, zwei Tore-Differenz spekulieren", kündigte Siewert an. Die Berliner setzen dabei auch auf die Fans. "Wir wünschen uns eine möglichst starke Kulisse, die uns anpeitscht, uns noch mehr Energie gibt und den Gegner vielleicht ein bisschen beeindruck", so Siewert weiter.

Obwohl bei den Füchsen gerade viel über eine mögliche Champions-League-Qualifikation in der Handball-Bundesliga gesprochen wird, macht sich der Füchse-Coach keine Sorgen, dass sein Team nicht den nötigen Fokus haben könnte. "Natürlich vernimmt man die Geräusche, dass das gerade möglich ist. Aber der realistische Titel ist die European League. Wenn wir am Ende des Jahres etwas hochhalten wollen, müssen wir das Spiel gewinnen", sagte Siewert.

Nach einer zuletzt sehr harten Woche hatte das Team vier Tage zur Regeneration. "Die Pause hat für den Kopf und den Akku gutgetan. Wir müssen aber auch zeigen, dass wir frisch sind und wir unser letztes Hemd auf der Platte lassen", sagte Siewert. Zum Auskurieren der Blessuren war die Zeit allerdings zu kurz. "Wir haben ja nicht nur kleine Wehwehchen es sind auch zahlreiche Spieler, die angeschlagen spielen", sagte der Füchse-Coach.

