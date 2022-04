Corona-Zahlen in Berlin weiter gesunken

Berlin. Das Coronavirus breitet sich nach den amtlichen Daten in Berlin langsamer aus als zuletzt. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich 867,6 von 100.000 Menschen an, wie die Gesundheitsverwaltung am Montag mitteilte. Vor einer Woche hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 1123 gelegen. Berlin bleibt das Bundesland mit der geringsten Inzidenz. Den bundesweiten Wert gab das Robert Koch-Institut am Montag mit 1424,6 an. Experten gehen davon aus, dass eine hohe Zahl von Fällen nicht amtlich erfasst wird.

© dpa-infocom, dpa:220404-99-787147/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.