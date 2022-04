Wetter Berlin: DWD warnt vor schweren Sturmböen in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Kühl, stürmisch und nass startet die Woche in Berlin und Brandenburg. Erst gegen Wochenmitte wird es mit Temperaturen zwischen 10 bis 14 Grad zumindest wieder etwas milder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte. Am Montag werden zwischen sechs bis acht Grad und am Dienstag zwischen acht und zehn Grad erwartet.

Am Montag zieht von Nordwesten Regen auf, der am Nachmittag die Niederlausitz erreicht. Der Wind frischt auf. Sturmböen können zwischen 60 und 85 Kilometer pro Stunde erreichen. Das entspricht den Windstärken sieben bis neun. Der DWD gab für die Zeit zwischen 12 und 20 Uhr eine amtliche Warnung aus. Es könnten einzelne Äste herabstürzen; man solle auf herabfallende Gegenstände achten.

Mit Windböen bis zu 60 Kilometer pro Stunde oder Windstärke sieben, in der Uckermark auch einzelne Böen bis 70 Kilometer oder Windstärke acht, bleibt es auch am Dienstag stürmisch. Erst gegen Abend flaut der Wind ab. Tagsüber bleibt es am Dienstag zumeist trocken. Neuer Regen zieht erst in der Nacht zu Mittwoch auf.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Feuerwehr, Landwirte und Gartenbesitzer würden Regen begrüßen

Zumindest der Regen wird aus mehreren Gründen von vielen Menschen sehnlich erwartet: Er ist für Gärten und Landwirtschaft wichtig. Außerdem hofft die Feuerwehr auf das Nass vom Himmel, denn die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist weiterhin hoch. In sieben Landkreisen galt nach Angaben des Umweltministeriums am Sonntag die zweithöchste Gefahrenstufe vier, in weiteren sieben die mittlere Stufe drei. „Es müsste viel regnen, damit sich die Lage wirklich entspannt“, sagte der Waldbrandbeauftragte des Landes, Raimund Engel. Am Samstag brannte es seinen Angaben zufolge auf mehreren Flächen - vor allem im Süden des Landes.

So beschäftigte ein komplizierter Brand am Samstag bei Luckau (Dahme-Spreewald) über Stunden die Feuerwehrleute. Es brannte auf einer ehemaligen Bergbaufläche des Sanierers LMBV, der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft. Die Fläche war bereits aufgeforstet worden und sei aus Sicherheitsgründen gesperrt, so dass die Feuerwehr nicht vom Boden aus löschen konnte, berichtete Engel. Ein Hubschrauber der Bundespolizei wurde angefordert, der aus der Luft löschte. Am Sonntag sollte noch eine Drohne zum Einsatz kommen, um Glutnester lokalisieren zu können.

Im Spreewald brach bei Byhleguhre auf einer Ödlandfläche ein Feuer aus. Es brannte auf 1,8 Hektar, wie Engel berichtete. Das Feuer drohte auf ein nahes Waldstück überzugreifen. Einsatzkräfte konnten das verhindern und den Brand löschen. Zudem brannte es in der Ortschaft Wiesengrund im Landkreis Spree-Neiße am Samstag auf 3000 Quadratmeter Waldfläche. Auch im Kreis Teltow-Fläming war die Feuerwehr mit dem Löschen eines Brandes auf 4700 Quadratmeter beschäftigt. Die Brände wurden durch Wind noch angefacht.

Wetter Berlin: Die DWD-Vorhersage für die kommenden Tage

Montag, 4. April: Am Vormittag in der Südhälfte anfangs diffuser Sonnenschein, sonst zunehmend bedeckt und von Nordwesten aufkommender Regen, am Nachmittag Berlin und am Abend die Niederlausitz erreichend. Höchsttemperatur 6 bis 8 Grad. Bereits am Vormittag stark auffrischender Südwestwind mit aufkommenden Windböen. Ab Mittag verbreitet Sturmböen zwischen 65 und 85 km/h (Bft 8-9), von der Prignitz bis zur Uckermark am Nachmittag einzelne schwere Sturmböen um 90 km/h (Bft 10). In der Nacht zum Dienstag zunächst vielerorts Regen, später in der Nordhälfte und in Berlin teils auflockernde Bewölkung mit einzelnen Schauern. Tiefsttemperatur um 3 Grad. Winddrehung auf West und Windabnahme. Dann nur noch gelegentlich Windböen bis 60 km/h (Bft 7), in der Niederlausitz in der ersten Nachthälfte vereinzelt noch Sturmböen um 65 km/h (Bft 8).

Dienstag, 5. April: Am Dienstag bedeckt bis stark bewölkt, aber kaum Regen. Höchsttemperatur zwischen 8 und 10 Grad. Mäßiger bis frischer Westwind mit Windböen bis 60 km/h (Bft 7), in der Uckermark einzelne stürmische Böen bis 70 km/h (Bft 8). Am Abend Windabschwächung. In der Nacht zum Mittwoch bedeckt und von Westen aufkommender Regen, in der zweiten Nachthälfte die Oder erreichend. Abkühlung auf Werte zwischen 5 und 1 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, von West auf Süd drehend.

Mittwoch, 6. April: Am Mittwoch stark bewölkt bis bedeckt im Südosten zunehmend trocken, im Nordwesten dagegen weitere Regenfälle. Milder, Höchsttemperatur 10 bis 14 Grad. Am Morgen schwacher Wind aus Süd bis Südost, gegen Mittag Windzunahme und Drehung auf Südwest, anschließend zeitweise starke bis stürmische Böen zwischen 55 und 70 km/h (Bft 7-8). Am Abend etwas nachlassend. In der Nacht zum Donnerstag viele Wolken und gebietsweise Regen. Tiefsttemperatur 7 bis 5 Grad. Mäßiger Südwestwind, lokal Windböen bis 60 km/h (Bft 7).

Donnerstag, 7. April: Am Donnerstag stark bewölkt bis bedeckt und vielerorts Regen, mitunter länger anhaltend und kräftiger ausfallend. Am Nachmittag von Westen Übergang zu Schauerwetter, teils mit Graupel, örtlich Gewitter. Temperaturanstieg auf 10 bis 14 Grad. Stark auffrischender Südwest-, später Westwind mit verbreitet Sturm- bis schweren Sturmböen zwischen 80 und 90 km/h (Bft 9-10), einzelne orkanartige Böen um 110 km/h (Bft 11) nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Freitag wechselnd bewölkt, anfangs noch einzelne Schauer, später meist niederschlagsfrei. Abkühlung auf 4 bis 1 Grad. Nachlassender Sturm, im Osten noch einzelne Windböen bis 60 km/h (Bft 7).

Die DWD-Vorhersage finden Sie auch auf der Website des Wetterdienstes.