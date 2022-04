Volleyballspielerinnen am Ball.

Volleyball Netzhoppers enttäuscht: Turnier in Dubai abgesagt

Bestensee. Rund 4600 Kilometer Luftlinie entfernt in Dubai wollten die Bundesliga-Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee an diesem Wochenende die Saison ausklingen lassen. Doch die Veranstalter sagten das geplante Einladungsturnier mit acht Mannschaften, darunter das Team aus Brandenburg, kurzfristig ab. "Somit gab es für die Spieler leider keinen Flug in die Sonne", sagte Teammanagerin Britta Wersinger.

Die ausländischen Spieler der Netzhoppers machen sich nun nach und nach auf den Weg in ihre Heimatländer. Der Rest des Kaders trainiert noch locker weiter bis Ende April und nimmt repräsentative Aufgaben für den Verein wahr.

In der Bundesliga war das Team von Trainer Tomas Wasilkowski unlängst im Viertelfinale nach nur zwei Spielen mit 0:3 und 1:3 an den SWD powervolleys Düren gescheitert.

© dpa-infocom, dpa:220403-99-779189/2