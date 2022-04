Konzert: 50 Cent live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: 50 Cent spielt am 25. Juni 2022 in Berlin.

Mercedes-Benz Arena 50 Cent live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

50 Cent ist zurück: Am 25. Juni 2022 kommt der US-Rapper nach 12-jähriger Pause mit seiner Tour für sein einziges Deutschlandkonzert in die Mercedes-Benz Arena Berlin. Mit im Gepäck hat 50 Cent eine Auswahl seiner beliebtesten Hits wie "P.I.M.P.", "21 Questions" und "Many Men".

Die Musik von Curtis Jackson, wie 50 Cent bürgerlich heißt, ist weltweit bekannt. Der Hit "In Da Club" machte ihn 2003 zum Weltstar. Sein Debütalbum "Get Rich Or Die Tryin‘" verkaufte sich mehr als 12 Millionen Mal. Erst kürzlich begeisterte Jackson mit einem Überraschungsauftritt in der Halbzeitshow des Super Bowl 2022 neben weiteren Rap-Legenden, wie Eminem und Dr. Dre ein Millionenpublikum.

Wo wird 50 Cent auftreten?

50 Cent wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von 50 Cent in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 68,75 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (25. Juni 2022) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird 50 Cent in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte 50 Cent bei seinem Konzert im Oktober 2021 in New York:

Put A Hole in Yo Back What Up Gangsta Hate It or Love It Many Men (Wish Death) I'm The Man Big Rich Town P.I.M.P. Magic Stick Yeah Yeah Look Back at It Drowning Masterpiece Suge Bop Rockstar Lord Pretty Flacko Jodye 2 21 Questions Best Friend I'll Whip ya Head Boy Window Shopper

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

50 Cent live in der Mercedes-Benz Arena, Sonnabend, 25. Juni 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.