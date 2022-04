The Cure kommen am 18. Oktober 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: The Cure spielen am 18. Oktober 2022 in Berlin.

Mercedes-Benz Arena The Cure live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

The Cure sind zurück: Die britische Rocklegenden sind 2022 auf ihrer „Euro Tour“ unterwegs. Im Herbst kommt die Band um Frontmann Robert Smith nach Deutschland und wird im Rahmen ihrer Tournee am 18. Oktober 2022 für ein Konzert nach Berlin kommen. Mit im Gepäck haben The Cure eine Auswahl ihrer bekanntesten und beliebtesten Hits wie "Pictures of You", "Boys Dont´t Cry", "Just Like Heaven" und "Friday I´m in Love".

Mit einer immensen Songauswahl aus dreizehn Studioalben – darunter wegweisende Werke wie "Disintegration" und "Bloodflowers" – verstehen die Briten seit jeher meisterhaft, jedes Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis werden zu lassen. 2019 wurde die Band in die Rock ´n´ Roll Hall of Fame aufgenommen. Fans dürfen sich in Berlin auf einen exklusiven Liveauftritt der ikonischen Gothic-Rocker freuen.

Wo werden The Cure auftreten?

The Cure werden in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Nein, auf der Internetseite der Mercedes-Benz Arena sind derzeit keine regulären Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Wer sich auf der Internetseite für den Event-Alarm registriert, erhält aber eine Benachrichtigung per Email, falls durch die Aufhebung von Sperrungen oder die Rückgabe von Kontingenten doch noch Tickets frei werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (18. Oktober 2022) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden The Cure in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Konzert im Oktober 2019 im texanischen Austin:

Plainsong Pictures of You A Night Like This Just One Kiss Lovesong Last Dance Burn Fascination Street Never Enough Push In Between Days Just Like Heaven From the Edge of the Deep Green Sea Play for Today A Forest Shake Dog Shake Disintegration

Zugabe:

Lullaby The Caterpillar The Walk Friday I'm in Love Close to Me Why Can't I Be You? Boys Don't Cry

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

The Cure live in der Mercedes-Benz Arena, Dienstag, 18. Oktober 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.