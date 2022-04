Landesparteitag A100: Grüne kündigen massiven Widerstand gegen Weiterbau an

Berlin. Die Berliner Grünen sind am Samstag zu einem weitgehend digitalen Landesparteitag zusammengekommen. Nur ein kleiner Teil der Teilnehmer ist am Ort der Veranstaltung im Westhafen. Die Delegierten schalteten sich per Videokonferenz dazu.

Die Grünen kündigten massiven Widerstand gegen den weiteren Ausbau der A100 von Neukölln nach Treptow an. „Wir lehnen den Weiterbau der A100 entschieden ab, die A100 ist schon heute eine der teuersten Autobahnen bundesweit“, sagte der neue Co-Vorsitzende der Grünen, Philmon Ghirmai. „Die A100 löst keines der verkehrlichen Probleme Berlins, im Gegenteil: Für den Weiterbau würden über eine Milliarde Euro verschwendet, die Luftqualität in der Stadt massiv verschlechtert und tausende Menschen mit zusätzlichem Lärm belastet.“

In einer Zeit, in der es geboten sei, Energie einzusparen und das Klima zu schützen, brauche es keine weitere Beton-Schneise durch Berlin. „Wir werden entschlossen und mit aller Kraft gegen diesen Wahnsinn kämpfen“, so Ghirmai. „Das versprechen wir Verkehrsminister Volker Wissing und seiner Berliner Staatssekretärin Daniela Kluckert.“

Grünen beraten über Ukraine-Krieg und Berlin als Corona-Hotspot

Im Weiteren wollten die Grünen auch über einen Dringlichkeitsantrag zum Ukraine-Krieg beraten. Darin geht es um den Umgang mit möglichen Auswirkungen auf die Gas- oder Ölversorgung.

Außerdem fordert die Partei in einem weiteren Dringlichkeitsantrag Senat und Abgeordnetenhaus dazu auf, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Berlin zum sogenannten Hotspot zu erklären. Auf dieser Basis könnten Corona-Schutzmaßnahmen wie Zugangsregeln beschlossen werden, die laut Bundes-Infektionsschutzgesetz seit dem 1. April weitgehend weggefallen sind.

