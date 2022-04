Wechselhaftes April-Wetter in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Das Wetter am ersten April-Wochenende wird in Berlin und Brandenburg sehr wechselhaft. Der Samstagmittag ist laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von vielen Wolken - im Osten und Süden der Region auch von etwas Sonnenschein geprägt. Von Nordwesten kommen ab dem späten Nachmittag auch größere Auflockerungen. In der Prignitz sind leichte Schneeschauer möglich. Insgesamt bleibt es sonst aber trocken bei fünf bis sieben Grad. In der Nacht zu Sonntag wird Frost zwischen minus drei und minus sechs Grad erwartet.

Der Sonntag beginnt zunächst heiter und trocken. Gegen Mittag nehmen die Wolken deutlich zu, nordwestlich von Berlin werden Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und sieben Grad. Auch der Montag ist von Wolken geprägt. Am Vormittag beginnt der Regen zunächst im Norden Brandenburgs und zieht im Laufe des Nachmittags auch nach Berlin und in den Süden Brandenburgs. Auch stürmische Böen und einzelne Sturmböen werden zum Wochenbeginn erwartet. Die Höchsttemperatur liegt bei acht Grad.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220402-99-768240/2