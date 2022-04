Berlin. Oma Hedel, Berlins ältester Instagram-Star, ist tot. Hedwig R. aus Friedenau, die noch im Oktober ihren 101. Geburtstag im Kreis ihrer Familie gefeiert hatte, verstarb bereits im letzten Jahr. Ihre Familie gab die traurige Nachricht aber erst jetzt bekannt.

In einem Post in ihrem Insta-Account heißt es: „Wir müssen euch leider mitteilen, dass Oma Hedel – unsere geliebte Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma, Ende letzten Jahres friedlich eingeschlafen ist. Bitte habt Verständnis, dass wir es euch nicht früher haben wissen lassen, wir mussten es als Familie erst sacken lassen und verarbeiten. Sie fehlt uns jeden Tag, aber wir sind auch sehr dankbar für ihr langes und schönes Leben.“

Oma Hedel: Mehr als 10.000 Follower folgten der Berlinerin

Mehr als 10.000 Abonnenten haben Anteil an Oma Hedels Alltag genommen. Den Account betreute ihre Enkelin Gina (33). Trotz ihres Erfolges in den sozialen Medien blieb die ehemalige Pflegehelferin des Gertrauden-Krankenhauses stets bescheiden und konnte ihren Erfolg auf Instagram kaum fassen. Oma Hedel sei immer sehr erstaunt gewesen, wie sehr die Menschen Anteil an ihren Erlebnissen nahmen, so Enkelin Gina.

In dem bewegenden Post der Familie auf Instagram heißt es weiter: „Macht es wie Oma, genießt jeden Moment, bleibt jung im Herzen und interessiert an allem. Macht alles mit, sofern es eure Gesundheit zulässt. Verbringt Zeit mit der Familie und euren Liebsten und sagt ihnen, was sie euch bedeuten. Vergeudet keinen Tag, denn das Leben ist so kurz und so wertvoll.“

Oma Hedels Familie kümmerte sich liebevoll um die betagte Seniorin, die auf einem Auge blind und auf einem Ohr taub war sowie unter Arthrose litt, die sie in den Rollstuhl zwang. Dem Leben gegenüber war Hedwig R. trotz allem bis zum Ende immer positiv eingestellt.

Auf Instagram heißt es weiter: „Hoffentlich konnte euch Oma mit ihrer wundervollen und lebensbejahenden Art eine kleine Freude im Instagramalltag machen und hat vielleicht den einen oder die andere inspiriert, egal wie alt man ist, immer noch alles voller Freude mitzumachen.“

Zur Erinnerung an Oma Hedel soll der Account auf Instagram weiterbestehen.

