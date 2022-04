Union-Vorfreude aufs Derby nach Sieg gegen Köln

Berlin. Nach dem Sieg gegen den 1. FC Köln blicken die Profis des 1. FC Union Berlin schon voller Vorfreude auf das Derby in der Hauptstadt in der kommenden Woche. "Natürlich", sagte Abwehrchef Robin Knoche. Der 29-Jährige, der seit Sommer 2020 erst für die Eisernen spielt und am Freitag vor dem 1:0 gegen Köln seinen Vertrag verlängerte, betonte mit Blick auf die Partie in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC: "Wir haben dieses Jahr gezeigt, wer die Nummer eins in Berlin ist. Das wollen wir weiter so beibehalten."

Das Hinspiel im Stadion An der Alten Försterei hatte Union 2:0 gewonnen, dazu gab es ein 3:2 im DFB-Pokal-Achtelfinale im Olympiastadion. In der Tabelle stehen die Köpenicker auch deutlich vor dem West-Berliner Rivalen. "Ich glaube schon, dass wir diese Saison noch einiges erreichen können", betonte Knoche. "Wir haben ein Programm, das machbar ist."

