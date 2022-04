Freedom Day: Das sagen Berlinerinnen und Berliner

„Die freundlichen Gesichter meiner netten Kunden endlich wiedersehen zu können, darüber bin ich glücklich“, sagt Metin Sönmez hinter der Theke seines kleinen Tabak- und Presse-Shops in Steglitz. An der Glastür hängt zwar noch der signalrote Hygienehinweis „Stop! Zutritt nur mit Maske“, aber der Kiosk-Inhaber winkt ab: „Kommen Sie rein, wie Sie möchten, Masketragen ist freiwillig.“ Das Schild am Eingang lasse er aber vorsichtshalber erstmal dran, man wisse ja nie, ob sich die Pandemielage nicht wieder ändere.

Alles kann, nichts muss, heißt es im Einzelhandel, in Restaurants und vielen anderen Orten Berlins seit Freitag. Denn die Masken sind gefallen. Jedoch, das zeigte ein Streifzug durch die Stadt schnell, noch längst nicht bei allen. Am ersten Tag ohne Maskenpflicht bestimmten die Mund-Nasen-Bedeckungen trotzdem noch das Stadtbild, vor allem beim Einkaufen. Die neue, alte Freiheit ohne Maske erscheine vielen nach rund zwei Jahren offenbar geradezu „gruselig“, stellt ein 53-jähriger Berlin-Tourist aus Köln amüsiert fest und schildert seine frei-unfreien Einkaufserlebnisse am Tauentzien: In einem Bekleidungsgeschäft habe ihn am Mittag ein Verkäufer zunächst „hektisch, schon fast panisch“ zum Masketragen ermahnt, bis ein zweiter Verkäufer herbei gesprungen sei und versichert habe, eine Maske sei ja gar nicht mehr nötig. „Da habe ich schon den Kopf geschüttelt“, meint der Kölner.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Das ist wieder diese typische deutsche Angst"

„Eine schlechte Stimmung“ habe er dann im kürzlich eröffneten Zalando-Outlet ein paar Meter weiter wahrgenommen. Denn dort herrscht – so erlaubt es auch das Hausrecht im Handel – noch immer Maskenpflicht. „Zwei Leute haben das auch kontrolliert. Aber die Maske tragen zu müssen, wenn es sogar die Regierung nicht mehr vorschreibt, finde ich übertrieben“, so der Kölner. „Das ist wieder diese typische deutsche Angst, über die sich andere Europäer wie zum Beispiel die Holländer kaputt lachen.“

Das Europa-Center empfiehlt weiterhin das Masketragen.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Am nahen Europa-Center prangt seit Freitag der dezente Hinweis „Maskenempfehlung“ an den Türen statt Maskenpflicht, „und dort hatte ich kurz das Gefühl, dass ich etwas falsch mache, weil ich von so vielen kritisch beäugt wurde“, berichtet der Tourist weiter. Insgesamt habe er den Einkauf ohne Maske aber sehr genossen.

Einkaufen ohne Maskenzwang ist "gewöhnungsbedürftig"

Shoppen ohne Maske: Die Studentinnen Arzu Altan und Selina Düz genießen den Freedom Day

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Durchatmen, Gesicht zeigen, das Gegenüber anlächeln, keine Segelohren von eng sitzenden FFP2-Schutzmasken und keine 3G-Kontrolle mehr: Den Wegfall vieler Coronamaßnahmen genossen am Freitag auch die Studentinnen Selina Düz aus Schöneberg und Arzu Altan aus Rudow. „Wir haben ohne Maske eingekauft und es war so befreiend. Aber zuerst hat es sich komisch angefühlt, so ungewohnt, richtig gewöhnungsbedürftig.“

Dass eine Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr noch weiter besteht, finden die beiden 19-Jährigen bei aller Freude über die neue Freiheit richtig. „Dort sitzt man ja nur mit fremden Leuten zusammen, da sollte man schon skeptisch sein“, meint Arzu Altan. „Ich würde die Maske dort sogar noch freiwillig aufsetzen, denn ich will das Virus nicht nach Hause zu meinen Eltern tragen.“

Gereizte Stimmung im Supermarkt

Im Kiosk bei Metin Sönmez arbeitet auch ein Außendienstmitarbeiter einer Tabakfirma. Er trägt weiter Maske, „damit fühle ich mich geschützter“, sagt er. Das Ende der gesetzlichen Pflicht hält er für verfrüht. Er erzählt von gereizter Stimmung am Morgen beim Einkaufen in einem Supermarkt, dort sei er sogar von einem Mann „angepöbelt“ und „provoziert“ worden, weil er die Maske noch trage. Darauf habe dem Mann zugerufen: „Würde ich so aussehen wie du, dann würde ich lieber Maske tragen.“ Bei dem Thema sei er durchaus dünnhäutig geworden, gibt er zu.

Tatsächlich setzten in vielen Supermärkten, Drogerien und Einkaufszentren Kunden am Freitag noch auf Vorsicht. Bis auf wenige Ausnahmen trugen die Besucher etwa im Gesundbrunnencenter in Wedding und in den Schönhauser Allee Arkaden in Prenzlauer Berg FFP2-Masken oder medizinischen Mund-Nasen-Schutz. In dem Geschäft einer großen Bekleidungskette im Gesundbrunnencenter wurde per Durchsage weiter um das Tragen einer FFP2-Maske gebeten.

"Ich fand die Maske bei der Arbeit und in der Berufsschule störend"

Gerne maskenlos: Cynthia Kistner und Matthias Kaufmann

Foto: Sibylle Haberstumpf

Glücklich über die neue maskenlose Freiheit treten dagegen Cynthia Kistner und Matthias Kaufmann, beide bei einem Mahlsdorfer Malermeisterbetrieb angestellt, in einen Lebensmittelmarkt – während einer ihrer Kollegen sich noch „aus Reflex“ die OP-Maske hochschiebt. „Ich fand die Maske bei der Arbeit und in der Berufsschule störend, jetzt fühlt es sich endlich wieder frei an“, sagt die Auszubildende und lächelt. Matthias Kaufmann ist auch froh.

Für Handwerker, die schwere körperliche Tätigkeiten verrichten, war das Arbeiten mit Maske eine zusätzliche Herausforderung. Zwei Jahre Pandemie und immer neue Regeln hätten bei vielen Menschen zu einer starken „Furcht und Angst“ geführt, „dass an jeder Ecke der Tod lauert“, meint der Maler und findet diese Entwicklung schade.

"Ohne Maske fühle ich mich so nackig!"

Gesprächsthema war der Wegfall der Maskenpflicht im Friseursalon Hairflair bei Inhaberin Martina Hinze und ihrem Team. „Ich habe die Entscheidung bewusst allen Mitarbeiterinnen freigestellt. Jede soll selbst entscheiden, wie sie sich wohlfühlt. Und unsere Kunden auch“, sagt die Friseurin.

Eine Kundin mit Maske sagt: „Ich mache das nach Gefühl. Im Moment sind mir die Infektionszahlen einfach noch zu hoch.“ Die Stimmung im Salon ist an diesem Freitag aber rundum positiv – und eine Kollegin begründet lachend, warum sie den Mundschutz noch ein wenig weitertragen wolle: „Ohne Maske fühle ich mich so nackig!“