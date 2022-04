Berliner CDU will engere Zusammenarbeit mit Brandenburg

Die Berliner CDU will die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg ausbauen und enger verzahnen. Dazu schlägt sie unter anderem die Gründung einer gemeinsamen Entwicklungsgesellschaft „Metropolregion Berlin-Brandenburg“ vor, die auf regelmäßigen Treffen „strategische Leitlinien“ für die Zusammenarbeit festlegen soll. Außerdem fordert die CDU beide Landesregierungen auf, die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für einen gemeinsamen parlamentarischen Ausschuss zu schaffen, um die Problemlagen der Region gemeinsam zu lösen.

Bislang scheiterten entsprechende Vorstöße an den beiden Landesverfassungen. Die Vorschläge sind Teil eines Leitantrages, den die CDU auf einer Klausurtagung an diesem Freitag und Sonnabend in Rheinsberg beschließen will. „Berlin und Brandenburg sind stärker zusammen“, sagte CDU-Landeschef Kai Wegner im Vorfeld der Klausur. „Wir wollen feste Strukturen schaffen und die Kompetenzen in Wirtschaft, Wissenschaft und Verkehr planmäßig vernetzen.“ Eine engere Abstimmung von Berlin und Brandenburg sei ein Gewinn für die Menschen. „Die Tesla-Ansiedlung darf nicht der letzte Höhepunkt einer gemeinsamen Erfolgsgeschichte beider Länder sein.“