Das Landgericht Berlin hat die vorangegangenen Urteile bestätigt. Die 93 Jahre alter Seniorin muss für ein Jahr in Haft.

Justiz Holocaust-Leugnerin muss für ein Jahr in Haft

Berlin. Eine notorische Leugnerin des Holocaust muss für ein Jahr ins Gefängnis. Eine Strafkammer des Landgerichts Berlin bestätigte am Freitag zwei Urteile des Amtsgerichts Tiergarten aus den Jahren 2017 und 2020, mit denen die 93 Jahre alte Ursula Haverbeck wegen Volksverhetzung verurteilt worden war. Das Landgericht hatte die beiden Verfahren vor dem Amtsgericht Tiergarten miteinander verbunden.

In dem einen Fall hatte Ursula Haverbeck laut Urteil bei einer öffentlichen Vortragsveranstaltung im Januar 2016 behauptet, dass es den Holocaust nicht gegeben habe. In dem anderen Fall habe sie diese Behauptung in einem 2018 veröffentlichten Interview wiederholt.

Holocaust-Leugnerin zeigte keine Einsicht

Die Vollstreckung der einjährigen Haftstrafe konnte laut Gericht trotz des hohen Alters der Angeklagten nicht zur Bewährung ausgesetzt werden, weil sie auch in der Berufungshauptverhandlung keinerlei Einsicht oder Haltungsänderung gezeigt habe, sagte die Vorsitzende Richterin in ihrer mündlichen Urteilsbegründung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann mit dem Rechtsmittel der Revision angefochten werden.

Seit Jahren müssen sich immer wieder Strafgerichte mit Äußerungen der Seniorin befassen. 2004 wurde sie erstmals wegen Leugnung des Holocausts verurteilt. Zuletzt ergingen die Freiheitsstrafen gegen sie ohne Bewährung. Von 2018 bis 2020 saß die Rechtsextremistin wegen der Leugnung des Holocausts im Gefängnis in Bielefeld ein.