Preisanstieg bei Aldi: Andere Supermärkte könnten nachziehen

Lebensmittel werden immer teurer. In dieser Woche kündigte Aldi an, Preise für bestimmte Produkte ab Montag erhöhen zu müssen.

Berlin. Nachdem die Supermarktkette Aldi Preissteigerungen ab Montag angekündigt hatte, müssen auch Kundinnen und Kunden bei anderen Supermarkt- und Drogerieketten in Berlin mit höheren Preisen rechnen. Die aktuellen vielseitigen Preissteigerungen würden zwangsläufig dazu führen, dass einzelne Warengruppen und Artikel teurer werden, teilte etwa Thomas Bonrath, Pressesprecher der Rewe Markt GmbH, am Freitag mit. „Wir werden allerdings strikt darauf achten, dass nur dort Preisanpassungen an die Kunden weitergegeben werden, wo es tatsächlich einen hohen Kostendruck gibt.“

Zu welchem Zeitpunkt und in welchem Maß Erhöhungen vorgesehen sind, wollte Rewe nicht mitteilen. Erhöhte Preisforderungen von Herstellern und Lieferanten, die nicht durch gestiegene Kosten begründet sind, werde man weiterhin nicht akzeptieren. Rewe hat mehr als 150 Filialen in Berlin. Zur Gruppe gehören auch die Penny-Supermärkte.

Aldi: Fleisch, Wurst, Milcherzeugnisse werden teurer

Aldi hatte angekündigt, bereits ab Montag höhere Preise fordern zu wollen. Vor allem bei Fleisch, Wurst und Milcherzeugnissen wird der Discounter „signifikant teurer“, hieß es. Bei Butter soll der Aufschlag etwa 30 Prozent betragen. Aldi hatte die höheren Preise vor allem mit der Corona-Pandemie sowie dem Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Auswirkungen auf die weltweiten Lieferketten begründet. Kosten für Weizen, Energie und Futtermittel seien „explodiert“. Ein Aldi-Sprecher betonte am Freitag auf Nachfrage: „Wir erhöhen damit nicht unsere Margen – im Gegenteil, wir prüfen sehr genau, wo es weitere Effizienzvorteile gibt, um unseren Kundinnen und Kunden Preisvorteile anzubieten.“

Wie sich die angekündigte Erhöhung auf den Sonnabend vor der Preissteigerung auswirken könnte, darüber wollte Aldi keine Prognose abgeben. Etwa ob mit „Hamsterkäufen“ der ab Montag teureren Artikel zu rechnen oder generell mehr Kundschaft zu erwarten ist. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zu weitergehenden Fragen derzeit keine Details nennen können“, so der Sprecher.

Busch-Petersen: Handel kann nur schwer Energie einsparen

Laut Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, müssen sich Kunden in jedem Fall darauf einstellen, dass die Preise im Einzelhandel weiter steigen. „Die Energiepreise gehen ja durch die Decke“, so Busch-Petersen. Dass es nun zu einer unmittelbaren Reaktion auf die Preissteigerungen bei Aldi komme, sei aber nicht sicher vorauszusagen. „In der Vergangenheit war es jedoch häufig so, dass andere nachziehen, wenn großer Player ihre Preise nach unten oder oben veränderten.“ Busch-Petersen rechnet nicht damit, dass es in den Aldi-Filialen nun zu größeren Kundenanstürmen kommt, um noch zu günstigeren Preisen einkaufen zu können, bevor ab Montag die Erhöhung gilt.

Für den Handel sei es indes nicht so leicht auf die aktuellen Entwicklungen zu reagieren, sagt Busch-Petersen. So sei es für Supermarktketten nicht so einfach, Energie zu sparen, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in dieser Woche an die Bürger appellierte. „Energie zu sparen, ist schwierig. Allein schon, weil Kühlketten nicht unterbrochen werden dürfen.“

Auch die Drogeriemarktkette Rossmann – in Berlin mit mehr als 110 Filialen vertreten – hatte angekündigt, die Preise erhöhen zu müssen. Ob nun eine direkte Reaktion auf die Aldi-Ankündigung folge, wollte man auf Nachfrage nicht sagen.

