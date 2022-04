Voll besetzter Bus während Fahrt beschädigt

Berlin. Ein voll besetzter Linienbus ist während der Fahrt durch Berlin-Kreuzberg beschädigt worden - möglicherweise durch eine Steinschleuder oder einen Schuss mit einer anderen Waffe. Polizisten entdeckten an einer zersprungenen Fensterscheibe eine "einschussähnliche Aufprallstelle", wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach blieben die mehr als sechzig Fahrgäste und der 55 Jahre alte Busfahrer unverletzt. Ein Fahrgast hatte den 55-Jährigen am Donnerstagabend auf die beschädigte Fensterscheibe vorne im Bus aufmerksam gemacht. Das Glas habe wegen einer Klebefolie noch im Fensterrahmen gehaftet und nicht gesplittert. Die Ermittlungen zur möglichen Tatwaffe dauerten am Freitag an.

© dpa-infocom, dpa:220401-99-757218/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.