Bauarbeiten bei der S-Bahn – Hier gibt es Sperrungen

Berlin. Die Deutsche Bahn nutzt die Osterferien, um in Berlin auf mehreren S-Bahn-Linien zu bauen. Das teilte der Konzern am Freitag mit. So werden eine Brücke und eine Lärmschutzwand im Bereich des südöstlichen S-Bahn-Rings errichtet. Zudem gebe es für den Bau der Dresdner Bahn im Süden Berlins in den kommenden Abschnitten abschnittsweise Sperrungen auf der S2.

S-Bahn Berlin - Das sind die Sperrungen:

S2 - Sperrung Blankenfelde - Priesterweg von Montag, 4. April um 4 Uhr bis Montag, 9. Mai um 1.30 Uhr

Die S2 beginnt/endet in Priesterweg, zwischen Blankenfelde und Priesterweg wird Ersatzverkehr mit Bussen auf drei separaten Linien eingerichtet:

Bus-Ersatzverkehr- S2X Blankenfelde - Mahlow - U-Bf. Alt-Mariendorf – Priesterweg

Bus-Ersatzverkehr: S2A Blankenfelde - Mahlow - Lichtenrade - Marienfelde - Attilastraße – Priesterweg

Bus-Ersatuzverkehr: S2B Lichtenrade - Lankwitz In der Nacht 19./20. April (Di/Mi) wird von 21.45 Uhr bis 1.30 Uhr die Sperrung bis Anhalter Bahnhof erweitert, dann muss auch zusätzlich für die S25 zwischen Teltow Stadt - Anhalter Bahnhof Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden.

Diese Bauarbeiten sind Bestandteil des Bauprojektes Dresdner Bahn. Dabei werde die überwiegend zweigleisige S-Bahn-Strecke mit zahlreichen ebenerdigen Bahnübergangen zu einer meist viergleisigen Bahnanlage für den Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr umgebaut und erweitert. Über diese Strecke wird später der Flughafen-Express (FEX) den Flughafen BER mit dem Berliner Hauptbahnhof verbinden. Während dieser Sperrung werden die S-Bahngleise an mehreren Stellen verschwenkt und Stützmauerarbeiten durchgeführt.

S41/42, S45, S46, S47: Bauarbeiten von Freitag, 8. April um 22 Uhr bis Montag, 25. April um 1.30 Uhr zwischen Treptower Park - Sonnenallee - Neukölln – Tempelhof

Im Bereich der Autobahnbaustelle der A100 wird eine neue Fernbahnbrücke über die Niemetzstraße errichtet und eine Lärmschutzwand errichtet.

In Treptower Park finden zudem Stützmauerarbeiten statt.

Geänderte Linienführungen, Abfahrts- und Taktzeiten – daher bitte vor Fahrtantritt unter sbahn.berlin informieren.

Bus-Ersatzverkehr S41/S42: Treptower Park - Plänterwald - Bushaltestelle „Dammweg/Sonnenallee“ (Halt für S-Bf Köllnische Heide) - Sonnenallee - Neukölln - Hermannstraße - Tempelhof

Unmittelbar im Anschluss an diese Baumaßnahme besteht S-Bahn-Pendelverkehr im 20-Minutentakt von Dienstag, 19. April um 4 Uhr bis Sonntag, 24. April um 23.30 Uhr zwischen Treptower Park - Sonnenallee - Neukölln.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.