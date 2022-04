Ein Radfahrer auf dem Radweg spiegelt sich in der nassen Straße in Berlin.

Radwege Hier entstehen neue Radwege in Berlin

Berlin. Eine Vielzahl von Fahrradwegen und -straßen entsteht momentan in und rund um Berlin. Im Zuge des Radverkehrsplans der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz soll das Berliner Radverkehrsnetz im Jahr 2022 um 40 Kilometer ausgebaut werden. Insgesamt sollen Radwege mit einer Gesamtlänge von 865 Kilometern geschaffen werden. Ziel sei es, in allen Teilen Berlins die im Alltag wichtigen Ziele der Stadt zu verknüpfen, unter anderem Wohngebiete, Arbeits- und Bildungsstätte und Einkaufsmöglichkeiten.

Berlin solle so in den kommenden Jahren zur „Fahrradstadt auf einem bundesweit bisher einzigartigen Qualitätsniveau“ werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Senatskanzlei der Regierenden Bürgermeisterin. Die Fahrradstraßen sind dem Radverkehr vorbehalten, Anlieger und Liefer- und Rettungsfahrzeuge haben jedoch auch mit Pkw und Motorrädern Zugang.

Die Morgenpost hat hier die aktuellen Projekte zum Thema Fahrradwege zusammengefasst:

Weserstraße, Neukölln: Die Weserstraße in Neukölln wird parallel zur Sonnenallee zu Berlins bisher längster Fahrradstraße umgebaut. Der erste Abschnitt zwischen der Pannierstraße und der Fuldastraße ist bereits fertiggestellt, bis 2024 soll der Gesamtumbau abgeschlossen sein. Die Gehwege sollen instandgesetzt und Bäume entlang der Straße gepflanzt werden, anschließend werde die Straße asphaltiert. Auch die angrenzende Ederstraße soll als Fahrradstraße ausgewiesen werden, sie verbindet die Weserstraße mit der Sonnenallee. Die Baukosten für Neuköllns größtes Projekt zur Förderung des Radverkehrs belaufen sich laut Bezirk auf etwa 3,7 Millionen Euro.

Hermannstraße, Neukölln: Auch die Hermannstraße im Norden Neuköllns soll fahrradfreundlicher werden. Im ersten Bauabschnitt zwischen Glasower Straße und Thomasstraße werden momentan beidseitig Radfahrstreifen errichtet, die mit Pollern vom Autoverkehr getrennt sind.

Stralauer Allee, Friedrichshain-Kreuzberg: Auf der Südseite der Stralauer Allee errichtet das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von gegenüber der Ehrenbergstraße bis zur Elsenbrücke einen neuen Radweg. Dieser soll einen Kilometer lang, sowie 2,2 Meter breit werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich im kommenden September abgeschlossen.

Kottbusser Straße, Kreuzberg: In der Kottbusser Straße in Kreuzberg haben diese Woche die Bauarbeiten zur Verstetigung eines Pop-up-Radweges begonnen. Auf beiden Straßenseiten wird auf jeweils 270 Metern der bislang temporäre Radweg in einen dauerhaften Radweg umgewandelt. Laut Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg sollen die Markierungsarbeiten planmäßig Ende April abgeschlossen sein.

Gitschiner Straße, Kreuzberg: Auf der Gitschiner Straße sollen auf beiden Seiten Radwege angelegt werden. Zwischen Hallesches Tor und Kottbusser Tor wurden 2020 bereits temporäre Radfahrstreifen angelegt, die nun zu dauerhaften Anlagen ausgebaut werden sollen.

Landwehrkanal (Südseite), Kreuzberg/Mitte: Der 2020 errichtete temporäre Fahrradstreifen auf den Straßen südlich des Landwehrkanals soll nun durch einen dauerhaften, geschützten Radfahrstreifen ersetzt werden. Der Radweg verläuft zwischen der Zossener und der Potsdamer Brücke und soll bis Ende 2022 fertiggestellt werden.

Opernroute Nord, Charlottenburg-Wilmersdorf: Ab dem zweiten Quartal 2022 soll in Charlottenburg die Opernroute entstehen. Die Richard-Wagner-Straße, Wintersteinstraße, Caprivibrücke, Sömmeringstraße und Lise-Meitner-Straße zwischen der Bismarckstraße und Olbersstraße sollen im Zuge des Projekts grün beschichtet werden. Bestehende Schutzstreifen werden in Radfahrstreifen umgewandelt und verbreitert, in manchen Abschnitten können zusätzlich Schutzelemente platziert werden. Außerdem sollen auch auf der Zillestraße und Krumme Straße, die an die Richard-Wagner-Straße anknüpfen, Fahrradstraßen errichtet werden.

Fasanenstraße, Charlottenburg-Wilmersdorf: Auf der Fasanenstraße werden bis Ende 2022 beidseitig Schutzstreifen für Radfahrer angelegt.

Amrumer Straße, Mitte: Auf der vielbefahrenen Amrumer Straße in Wedding werden auf gesamter Länge Radfahrstreifen angelegt. Auf der westlichen Seite wird der Fahrradstreifen zusätzlich mit Pollern vom Autoverkehr getrennt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Ende 2022 beendet.

Triftstraße und Gerichtstraße, Mitte: Anschließend an die Amrumer Straße sollen auch die Triftstraße und die Gerichtstraße fahrradfreundlicher gestaltet werden. Geplant ist die Umwandlung der beiden Straßen in Fahrradstraßen, der Kfz-Verkehr würde dadurch auf Anlieger beschränkt. Das Projekt befindet sich aktuell noch in der Planung.

Tempelhofer Damm, Tempelhof-Schöneberg: Sowohl für Rad-, als auch für Autofahrer ist der Tempelhofer Damm einer der wichtigsten Straßen im Berliner Süden. Stadtauswärts wird der bestehende Fahrradweg ab der Straße Alt-Tempelhof bis zur Ullsteinstraße durch beidseitig geschützte Radfahrstreifen verlängert.

Grellstraße und Storkower Straße, Pankow: Auf der Grellstraße und der Storkower Straße werden die bisherigen Schutzstreifen durch grüne Fahrradstreifen ersetzt. Das Projekt wird in vier Bauabschnitte unterteilt. Auf dem ersten Abschnitt zwischen Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße wird erstmals grün durchgefärbter Asphalt für die Kennzeichnung der Radstreifen genutzt. In diesem Abschnitt soll außerdem der Parkraum reduziert werden, um die vorgegebene Breite der Radfahrstreifen von 2,5 Metern einzuhalten. Auch sollen Ladeflächen für Lieferfahrzeuge, sowie ein Stellplatz für Car-Sharing-Fahrzeuge eingerichtet werden.

Auf den restlichen 2,5 Kilometern des Bauprojektes werden die Parkmöglichkeiten erhalten bleiben, die Fahrradwege werden regulär mit grünem Kaltplastik beschichtet. Das Projekt soll im zweiten Quartal 2022 starten und Ende 2022 beendet werden.