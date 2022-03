Landkreis: Keine Flüchtlinge auf Eigeninitiative holen

Neuruppin. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat an die Bürger appelliert, keine Flüchtlinge aus der Ukraine in den Landkreis zu holen. Diese Hilfsbereitschaft, bei der nicht die Landesstrukturen über die Erstaufnahmestelle in Eisenhüttenstadt genutzt würden, bringe zunehmend große Probleme, teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Als vergleichsweise kleiner Landkreis seien schon rund 1000 Menschen untergekommen, davon etwa 700 in Landkreisstrukturen.

Das Erreichen der Aufnahmegrenze sei für die Landkreise das Grundproblem, sagte Paul-Peter Humbert, Geschäftsführer des Landkreistages Brandenburg, auf Anfrage. Wie Ostprignitz-Ruppin berichteten auch andere von Überlastungen.

Menschen werden aus Berliner Anlaufstellen oder direkt vom Berliner Hauptbahnhof abgeholt, sagte Andreas Liedtke, Amtsleiter für Familie und Soziales beim Landkreis. Teilweise finden auch bereits in der Hauptstadt registrierte Personen privat Unterkunft oder werden in die sogenannte Erstanlaufstelle des Landkreises gefahren. Bereits in Berlin registrierte Personen, die dort Sozialleistungen beziehen, könnten hier nicht aufgenommen werden.

Die Strukturen des Landes mit der Erstanlaufstelle der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt sollte genutzt werden, appelliert der Landkreis. Von dort werden die Flüchtlinge verteilt.

