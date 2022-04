Nach Aufhebung der Maskenpflicht greifen Bezirke, Amtsgerichte und Gastronomen zum Hausrecht. Was, wo in Berlin gilt. Eine Übersicht.

Coronavirus Schon wieder Masken-Wirrwarr in Berlin: Was man wissen muss

Berlin. Ab diesem Freitag müssen in den meisten Innenräumen keine Masken mehr zum Schutz vor dem Coronavirus getragen werden. Die Maskenpflicht gilt mit Inkrafttreten der SARS-CoV-2-Basisschutzmaßnahmenverordnung, die der Berliner Senat beschlossen hat, nur noch begrenzt, etwa in Pflegeeinrichtungen. Doch auch nach der Aufhebung der Maskenpflicht greifen viele zum Hausrecht. Ein Überblick über das Masken-Chaos.

Was gilt in den Bürgerämtern und bezirklichen Gebäuden?

Menschen warten im Bürgeramt Tempelhof auf einen Termin.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Service

In den Bezirken und der Hauptverwaltung können die jeweiligen Hausleitungen über das künftige Vorgehen entscheiden. Eine zentrale Regelung für die Verwaltung gibt es nicht. In den meisten Fällen empfehlen die Amtsleiter weiter das Tragen einer Maske. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat die Maskenpflicht weiter verpflichtend angeordnet. Auch der Bezirk Mitte hat eine Allgemeinverfügung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Besucher angeordnet. Für Angestellte könne das aber nicht angeordnet werden, so ein Sprecher des Bezirksamts.

Wieso gilt im Amtsgericht Tiergarten weiterhin die Maskenpflicht?

Der neue Sicherheitssaal im Kriminalgericht Moabit

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Der Krisenstab des Amtsgerichts Tiergarten hat nach eigenen Angaben beschlossen, dass es angesichts der angespannten Infektionslage bei der Maskenpflicht in den öffentlichen Bereichen am Campus Moabit verbleibt. Diese Maßnahme werde als erforderlich erachtet, um sowohl die Mitarbeitenden als auch die Besucher zu schützen. Sie stütze sich auf das Hygienekonzept und auf das Hausrecht. Dabei falle vor allem ins Gewicht, dass die Flure in den Dienstgebäuden teilweise sehr eng seien und nicht belüftet werden können. In den Sitzungssälen liege die Entscheidung über die Maskenpflicht weiterhin bei den ausübenden Richtern. Die 3G-Regelung für Mitarbeitende sowie Besucher hingegen entfällt zum 1. April.

Was gilt bei Fußballspielen in Stadien?

Beim ausverkauften Heimspiel von Union Berlin gegen den 1. FC Köln an diesem Freitag (20.30 Uhr) gilt im Stadion keine Corona-Maskenpflicht mehr. Auch der Nachweis des Gesundheitsstatus’ entfällt, wie der Verein am Donnerstag mit Verweis auf die vom Senat von Berlin erlassene SARS-CoV-2-Basisschutzmaßnahmenverordnung, die am 1. April in Kraft tritt, auf seiner Internetseite mitteilte. Union darf das Stadion An der Alten Försterei bei dem Spiel erstmals seit November wieder voll auslasten. Alle 22.012 Tickets sind nach Angaben des Vereins vergeben.

Was gilt in Zoo, Tierpark und den Hallenbädern?

Besuch im frisch sanierten Schwimmbad "Helmut Behrendt" in Marzahn - kurz vor der Wiedereröffnung

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Beim Besucher der Bäder entfällt künftig die Pflicht zum Maskentragen. Die Bäderbetriebe empfehlen aber, sie weiter zu tragen und appellieren an die Besucher, nur dann zu kommen, wenn sie symptomfrei sind. Am digitalen Ticketverkauf halten die Bäder dagegen weiter fest. So könne schnell reagiert werden, falls Berlin zu einem Hotspot erklärt wird. Dann würden die Ticketkontingente je Zeitfenster wieder deutlich verringert. In Zoo und Tierpark entfällt die Maskenpflicht künftig in Innenräumen, im Aquarium bleibt sie bestehen.

Kann man wieder normal feiern gehen?

Nach Angaben von Lutz Leichsenring, Vorstandsmitglied und Sprecher der Vereinigung Clubcommission, entfällt mit der neuen Verordnung die 2G-Plus-Regel in den Clubs. „Wir empfehlen den Besucherinnen und Besuchern, sich weiterhin zu testen, aber kontrolliert wird das nicht mehr“, sagt Leichsenring. Ihm zufolge dürften die Clubs nicht mal mehr freiwillig die Besucherinnen und Besucher kontrollieren, da es keine Gesetzesgrundlage mehr dafür gebe.

Kann man im Fitnessstudio ohne Maske trainieren?

Ab diesem Freitag werden die Hanteln in Fitness-Centern wieder ohne Maske gestemmt. Mitarbeiter behalten aber die Maske erst einmal auf.

Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen gibt keine Empfehlung für Studios bezüglich der Maskenpflicht. „Wir informieren Mitgliedsbetriebe über die aktuellen regionalen Verordnungen und empfehlen, sich an diese zu halten. Ob dann eine Hausordnung besagt, eine Maske zu tragen, bleibt der Fitnessanlage überlassen“, sagt Geschäftsführer Alexander Wulf. In den Berliner Fitnessstudios von FitX gilt ab Freitag keine Maskenpflicht mehr für die Besucherinnen und Besucher. Das teilte eine Pressesprecherin des Unternehmens auf Nachfrage mit. „Bei unseren Mitarbeitenden bleibt die Maske jedoch erstmal erhalten“, sagt sie.

Wie ist die Lage im öffentlichen Nahverkehr?

Menschen tragen während der Corona-Pandemie in einem Bus der BVG Masken

Foto: Wolfram Steinberg / picture alliance / Wolfram Steinberg

Der öffentliche Personennahverkehr gehört zu den Orten, an denen die Maskenpflicht weiterhin gilt. In Bussen und Bahnen müssen Fahrgäste deshalb wie zuletzt eine FFP2-Maske tragen, OP-Masken sind nicht ausreichend. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen auf den elektronischen Anzeigern sowie mit „häufigen Durchsagen“ Fahrgäste auf die weiterhin bestehende Pflicht zum Maskentragen aufmerksam machen, so ein Sprecher. Anlassbezogen sowie im Rahmen der Streifentätigkeit der Sicherheitskräfte soll das Einhalten, wie schon in den vergangenen Monaten, kontrolliert werden. „Auch die Vertragsstrafe von 50 Euro kann nach wie vor erhoben werden“, so der Sprecher. Kontroll- und Servicemitarbeiter müssen laut Verordnung wie zuletzt medizinische Masken tragen. Taxis gelten in Berlin als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs, auch dort sind laut Taxi-Innungschef Leszek Nadolski Masken deshalb nach wie vor verpflichtend. „Die meisten Fahrer wünschen sich auch, dass Masken weiter getragen werden“, sagt er. Zum besseren Schutz vor Infektionen würden auch in etwa 90 Prozent der Fahrzeuge noch die Trennwände zwischen vorderen Sitzen und Rückbank existieren.

Was gilt am Flughafen BER?

Laut einer BER-Sprecherin treten die neuen Corona-Basismaßnahmen des Landes Brandenburg am Sonntag, 3. April, in Kraft. Demnach bestehe in allen Innenräumen in öffentlichen Gebäuden keine Maskenpflicht mehr. Das gelte auch für die Terminals 1 und 2 des Flughafens BER. Die Flughafengesellschaft empfiehlt aber allen Reisenden, auch weiterhin mindestens eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen. Für Mitarbeitende der Flughafengesellschaft gelte sowohl in den Terminals als auch in den Büros weiterhin eine Maskenpflicht. Über eine Maskenpflicht in den Flugzeugen entscheiden nach Angaben der BER-Sprecherin die jeweiligen Fluggesellschaften. Die Corona-Regeln der Airlines würden außerdem von den Bestimmungen des jeweiligen Ziellandes abhängen.

Können Restaurant- und Hotelbetreiber weiterhin eine Maskenpflicht durchsetzen?

Der Bundesverband Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Dehoga spricht dazu keine Empfehlung aus. „Ob und in welchem Umfang Gastronomen und Hoteliers im Rahmen des Hausrechts die Maskenpflicht fortführen oder eine Empfehlung an die Gäste aussprechen oder in Gänze darauf verzichten, können wir derzeit noch nicht einschätzen“, sagt Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges auf Nachfrage. Wenn ein Unternehmer davon Gebrauch mache, sei dies seine individuelle Entscheidung im Rahmen des Hausrechts. Laut Dehoga-Rechtsberater René Kienker sei eine Durchsetzung der Maskenpflicht durchaus möglich. Ein Betrieb könne beispielsweise zum Schutz seiner Mitarbeiter eine Maskenpflicht im Betrieb erlassen, so der Justiziar.

Was gilt dann ab Freitag an Schulen und dürfen einzelne Schulen die Hausordnung ändern?

In einem Schreiben der Senatsbildungsverwaltung an die Schulleiter heißt es, dass die Maskenpflicht ab dem 1. April in allen Schulen und Jahrgangsstufen wegfällt. Es werde zwar weiterhin empfohlen, eine medizinische Maske zu tragen, eine Verpflichtung dazu bestehe aber nicht mehr. Eine Maskenpflicht dürfe zudem auch nicht durch Beschluss der Schulkonferenz, beispielsweise im Rahmen der Hausordnung, festgelegt werden,weil es an einer bundesgesetzlichen Grundlage für diesen Grundrechtseingriff fehle.

Gilt die Quarantänepflicht weiter?

Ja, allerdings hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigt, die Quarantänedauer künftig auf fünf Tage zu reduzieren. Das soll auch für Kontaktpersonen ersten Grades gelten. Danach können sich infizierte Personen freitesten. Die Regelung der kostenfreien Bürgertests wurde bis zum Juni verlängert.