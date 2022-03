Derby-Tickets verfügbar: Hertha verlängert Verkaufsphase

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat vor dem Stadtderby gegen Union Berlin in etwas mehr als einer Woche noch Tickets zu vergeben. Der Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber wurde bis Dienstagmittag verlängert. Rund 60.000 Fans hätten sich bislang ihren Platz gesichert, hieß es auf der Internetseite des Vereins am Donnerstag. Hertha hofft, bei dem Spiel am 9. April (18.30 Uhr/Sky) in einem vollen Olympiastadion mit 74.475 Zuschauern und Zuschauerinnen spielen zu können. Sollten am Dienstag noch Tickets verfügbar sein, wird der Verkauf ab 16.00 Uhr für alle geöffnet.

Die Corona-Maßnahmen dürften einem vollem Stadion nicht mehr im Weg stehen, ab dem 1. April laufen die Zuschauerbeschränkungen bei Großveranstaltungen in Berlin aus. Auch die Maskenpflicht sowie 3G-Nachweise fallen nach aktuellem Stand weg.

Union Berlin hat sein Gästekontingent von 7500 Karten - zehn Prozent der Zuschauerkapazität des Stadions, die jeder Gastmannschaft zustehen - bereits verkauft.

