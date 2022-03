Intensivbetten-Auslastung wieder im grünen Bereich

Potsdam. Die Intensivbetten-Auslastung mit Covid-19-Patienten ist in Brandenburg wieder im grünen Bereich: Am Donnerstag wurde der Wert von Gesundheitsministerium mit Stand vom Mittwoch mit 9,9 Prozent angegeben. Zuletzt lag dieser Anteil am 11. März mit 9,6 Prozent im grünen Bereich. Ansonsten wurde dieses Jahr an den meisten Tagen der Warnwert gelb ab 10 Prozent überschritten. Anfang Januar lag der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten mit mehr als 20 Prozent noch bei Alarmstufe rot.

Die Belastung der Kliniken mit Covid-Patienten auf Normalstationen ist aber weiterhin hoch: Nach Angaben des Ministeriums werden aktuell 729 dieser Patienten stationär behandelt, davon 72 auf Intensivstationen. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz blieb mit 5,89 im gelben Bereich. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in Kliniken aufgenommen wurden.

Die Wochen-Inzidenz lag in Brandenburg aktuell bei knapp 1193. In den Vortagen betrug diese Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche mehr als 1200. 7428 neue Corona-Infektionen wurden am Donnerstag verzeichnet, womit die registrierte Gesamtzahl bei knapp 686.000 lag. Mit zwölf neuen Todesfällen starben inzwischen 5417 Menschen in Brandenburg im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.

