Deutsche Wohnen in Berlin: Mieter zahlen sieben Cent mehr

Berlin ist eine typische Mieterstadt. Die wichtigsten Zahlen und Fakten gibt es in diesem Video.

Wohnen in Berlin

Wohnen in Berlin

Berlin. Die Mieten bei Berlins größtem und umstrittenstem privater Vermieter, der Deutsche Wohnen mit 113.000 Wohnungen in der Hauptstadt, lagen Ende 2021 bei durchschnittlich 7,14 Euro pro Quadratmeter und Monat (nettokalt). Gegenüber dem Vorjahr betrug die Mietpreissteigerung damit sieben Cent, beziehungsweise 1,1 Prozent, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, den der Immobilienkonzern am Donnerstagmorgen veröffentlicht hat.

Hintergrund der moderaten Mietsteigerungen ist ein mit dem Berliner Senat geschlossener „Zukunfts- und Sozialpakt im Zuge der Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen. Im vergangenen Jahr hat Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia das Versprechen abgegeben, dass in Berlin Mietsteigerungen über den Bestand hinweg in diesem und den kommenden zwei Jahren auf ein Prozent und anschließend für zwei weitere Jahre auf die Höhe der Inflationsrate begrenzt werden sollen.

An der Vereinbarung hatte es scharfe Kritik von Mietervereinen gegeben, da die Mieterhöhungsgrenze von einem Prozent sich nicht auf das einzelne Mietverhältnis, sondern auf den gesamten Wohnungsbestand bezieht. So hatten viele Mieter Anfang dieses Jahres Mieterhöhungen bekommen, die im Schnitt sogar bei rund neun Prozent gelegen hätten, wie der Berliner Mieterverein mitteilte.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jahresergebnis gesunken, Aktienwert gestiegen

„Die Deutsche Wohnen SE blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 und erwartet auch für 2022 eine positive Entwicklung“, heißt es in der Mitteilung. Das Unternehmen habe im abgelaufenen Geschäftsjahr wichtige operative Ziele erreicht und ein Jahresergebnis nach Steuern von 919 Millionen Euro (Vorjahr: 1.553,1 Millionen Euro) vorgelegt.

Der Rückgang des Jahresergebnisses sei auf eine geringere Verkaufsaktivität, Firmenwertabschreibungen, Zeitwertanpassungen von Wandelschuldverschreibungen sowie transaktionsbedingte Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss mit der Vonovia SE zurückzuführen, heißt es weiter. Laut Geschäftsbericht lag das operatives Ergebnis pro Aktie mit 1,54 Euro 0,6 Prozent unter dem Vorjahr und damit im Rahmen der Prognose gelegen. Der Nettovermögenswert pro Aktie stieg um 4,7 Prozent auf 54,39 Euro.

11.000 Wohnungen an das Land Berlin verkauft

„Das vergangene Geschäftsjahr war trotz anhaltender Corona-Krise für die Deutsche Wohnen sehr erfolgreich“, erklärte Lars Urbansky, Vorstandsmitglied der Deutsche Wohnen. Ein wichtiger Meilenstein sei der Verkauf von rund 11.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten an das Land Berlin, gewesen, „mit dem wir einen Beitrag zur Erweiterung des landeseigenen Bestands leisten konnten.“

Der im September 2021 bekannt gegebene Verkauf ausgewählter Immobilien an das Land Berlin war Teil des „Zukunfts- und Sozialpakts Wohnen“, den Deutsche Wohnen und Vonovia im Mai 2021 mit dem Berliner Senat vorgestellt hatten. In diesem Zusammenhang sind dem Land Berlin von den beiden Unternehmen insgesamt rund 20.000 Wohnungen zum Kauf angeboten worden. Insgesamt 14.750 Wohn- und 450 Gewerbeeinheiten wurden laut Bericht im September 2021 an die drei Landesgesellschaften Howoge, Degewo und Berlinovo veräußert.

Wohnen in Berlin - mehr zum Thema: