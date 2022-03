Reifenhaufen bei Entsorgungsunternehmen in Flammen

Oranienburg. In Oranienburg (Kreis Oberhavel) ist ein großer Reifenhaufen auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Brand geraten. Der Stapel sei etwa acht Meter hoch und umfasse eine Fläche von 30 mal 30 Metern, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Donnerstag. Die Löscharbeiten dauerten noch an. Gemeldet wurde der Brand demnach um 22.30 Uhr. Wegen der Rauchbelastung sei eine Warnung herausgegeben worden, sagte der Sprecher. Die Brandursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220331-99-738447/3

