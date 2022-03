Berliner Feuerwehr: Viele Unfälle - Vorsichtig fahren!

Berlin. Im Stadtgebiet hat es am Mittwochabend mehrere Unfälle gegeben. "Aktuell verzeichnen wir ein erhöhtes Aufkommen an Verkehrsunfällen im Stadtgebiet", twitterte die Berliner Feuerwehr. "In der kommenden Nacht ist außerdem mit zusätzlicher Glätte auf den Straßen zu rechnen. Bitte fahren Sie vorsichtig!", warnte die Behörde.

Eine vorläufige Unfallbilanz lag am Abend bei der Berliner Polizei noch nicht vor. Laut Lagezentrum sei es durch eine auf den Straßen "aufgebrachte Substanz" zu glatten Fahrbahnen gekommen. Die Zeitung "BZ" berichtete, dass es durch Salzlake, die die Berliner Stadtreinigung (BSR) präventiv verteilt hatte, zu rutschigen Straßen gekommen sei. Ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums teilte der Berliner Morgenpost auf Nachfrage mit, dass nun ermittelt wird, um was für eine Substanz es sich handelt.

Laut Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) kam es am Abend auf der Beusselstraße in Moabit, auf der Spindlersfelder Straße in Oberschöneweide und auf der A100 in Richtung Wedding in Höhe Sachsendamm zu Unfällen. Ob es Verletzte gab, war am Abend nicht bekannt. Die BZ berichtete über einen Unfall auf dem Munsterdamm in Steglitz. Ein Autofahrer sei von der Straße abgekommen und gegen einen Ampelmast gefahren. Es sollen drei Personen verletzt worden sein.

DWD warnt vor Frost in Berlin - die Vorhersage im Detail

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine amtliche Warnung vor Frost aus. "Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. In Bodennähe wird leichter Frost bis -4 °C erwartet", hieß es auf der Website. Die Warnung gilt bis Donnerstag um 9 Uhr.

Donnerstag, 31. März 2022: Am Donnerstag wolkig bis stark bewölkt, heitere Abschnitte vor allem in der Uckermark. Weitgehend trocken, nur in der Prignitz anfangs lokal Schnee mit Glätte nicht ausgeschlossen. Höchstwerte 5 bis 7 Grad. Mäßiger, mitunter frischer Nordostwind. In den nördlichen und mittleren Landesteilen sowie im Berliner Raum vereinzelt Windböen um 55 km/h (Bft 7). In der Nacht zum Freitag viele Wolken. Vom Fläming bis zur Elster zeitweise Schneeregen oder Schnee mit örtlicher Glätte, sonst niederschlagsfrei. Abkühlung auf 0 bis -3 Grad. Mäßiger Wind aus Nordost bis Ost.

Freitag, 1. April 2022: Am Freitag stark bewölkt, im Norden mitunter heitere Abschnitte. Im Süden Brandenburgs gebietsweise etwas Regen oder Schneeregen. Höchsttemperatur zwischen 3 und 7 Grad. Mäßiger, im Norden teils frischer Nordostwind mit gelegentlichen Windböen (Bft 7). In der Nacht zum Sonnabend wolkig, in Südbrandenburg meist stark bewölkt. In der Niederlausitz gebietsweise etwas Schnee oder Schneeregen mit Glätte, sonst niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur zwischen 0 und -2 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordostwind.

Sonnabend 2. April 2022: Am Sonnabend stark bewölkt, im Verlauf von Norden mitunter heitere Abschnitte. Meist trocken, nur geringe Schauerneigung. Temperaturanstieg auf 4 bis 7 Grad. Mäßiger, in Böen frischer Nordostwind. Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Sonntag im Süden anfangs noch stark bewölkt, sonst von Norden Bewölkungsrückgang. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte -2 bis -6 Grad, in Bodennähe bis -10 Grad. Schwacher Wind, von Nordost auf Nordwest drehend.